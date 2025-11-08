الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بايرن ميونيخ يفلت من «الهزيمة الأولى» بأعجوبة!

بايرن ميونيخ يفلت من «الهزيمة الأولى» بأعجوبة!
8 نوفمبر 2025 20:48

 
ميونيخ (د ب أ)

أنهى نادي يونيون برلين السجل المثالي لبايرن ميونيخ في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وتعادل معه 2-2، في الجولة العاشرة لـ «البوندسليجا».
وكان النادي البافاري يمني نفسه بمعادلة أفضل بداية له في «البوندسليجا» حينما حقق عشرة انتصارات متتالية في بداية موسم 2015-2016، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لكن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني ولاعبيه فشلوا في تحقيق هذا الهدف.
وتوقفت انتصارات بايرن ميونيخ عند تسعة انتصارات، بعدما حقق أول تعادل له هذا الموسم على مستوى المسابقات كافة، لكنه ظل في الصدارة برصيد 28 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزج.
بدأ يونيون برلين المباراة بضغط عالٍ، ونجح في هز شباك البايرن عبر هجمة سريعة في الدقيقة 10، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على المهاجم إلياس أنساح.
وفي الدقيقة 27، نجح المدافع دانيلو دوخي في تسجيل الهدف الأول ليونيون إثر ركلة ركنية، حيث وصلت الكرة إلى دوخي الذي سدد كرة مرت تحت يدي الحارس مانويل نوير.
لم يستسلم بايرن وجاء الرد بواسطة الجناح الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 38، بعد تمريرة طويلة من يوسيب ستانيشيتش، إذ تمكن دياز من الحفاظ على الكرة، ثم سددها بقوة من زاوية صعبة للغاية وبطريقة رائعة لتستقر في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس رونو، معيداً المباراة إلى نقطة البداية.
وفي الدقيقة 83، كرر يونيون سيناريو الهدف الأول عبر الكرات الثابتة، حيث جاء الهدف من ركلة ركنية، ووصلت الكرة مرة أخرى إلى دانيلو دوخي الذي سددها من الوضع طائرا بقوة في الزاوية، ليمنح يونيون برلين التقدم.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف القناص الإنجليزي هاري كين هدف التعادل القاتل لبايرن بضربة رأس بعد تمريرة متقنة من توم بيشوف.

