الرياضة

«جودو الإمارات» يُتوج بالذهبية الأولى في «ألعاب التضامن الإسلامي» بالرياض

«جودو الإمارات» يُتوج بالذهبية الأولى في «ألعاب التضامن الإسلامي» بالرياض
8 نوفمبر 2025 20:50

 
أبوظبي (الاتحاد)

أحرزت بشيرات خرودي، لاعبة المنتخب الوطني للجودو، الميدالية الذهبية الأولى للإمارات، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، ويشارك في منافسات الجودو 147 لاعباً ولاعبة من 32 دولة، من بينها 12 منتخبات عربية.
وجاء تتويج بشيرات بفوزها على أيوفا تولجاناي «كازاخستان»، في وزن تحت 52 كجم الذي يضم 12 لاعبة من المصنفات، كما تفوقت على موخا يو أخماتوفا «أوزبكستان»، وفي النهائي على قربوترودا «طاجيكستان»، لتحرز الميدالية الذهبية بجدارة وكفاءة لتضع «جودو الإمارات» ضمن منتخبات الصدارة.
وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، على تهنئة اللجنة الأولمبية الوطنية، واللاعبة الذهبية بشيرات التي واصلت تألقها في عام 2025، مؤكداً أن الفرصة ما زالت قائمة لحصد المزيد من الميداليات.
 

