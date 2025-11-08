الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هامبورج يفرض التعادل على دورتموند

هامبورج يفرض التعادل على دورتموند
8 نوفمبر 2025 21:18

 
هامبورج (رويترز)

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ يفلت من «الهزيمة الأولى» بأعجوبة!
بيرهوف يدعم فكرة إقامة مباريات «البوندسليجا» خارج ألمانيا!


تلقى بروسيا دورتموند هدفاً في اللحظات الأخيرة ليكتفي بالتعادل 1-1 مع هامبورج في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وواجه دورتموند، الذي كان يتطلع للتعافي من هزيمته 4-1 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، صعوبة في صناعة الفرص في الشوط الأول، ولعب نيكولاس كابالدو لاعب هامبورج ضربة رأس ارتدت من إطار المرمى في الدقيقة 39.
واستفاد الزوار من إخفاق دفاع هامبورج في إبعاد الكرة التي وصلت إلى كارني تشوكويميكا الذي استدار وأطلق تسديدة قوية في الشباك في الدقيقة 64.
لكن دورتموند لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه وسجل رانسفورد يبواه كونيجسدورفر لاعب هامبورج هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لينقذ نقطة لأصحاب الأرض.
ويحتل دورتموند المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف بايرن ميونيخ، الذي انتهت سلسلة انتصاراته التي استمرت 16 مباراة هذا الموسم بالتعادل 2-2 مع أونيون برلين.

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
بايرن ميونيخ
هامبورج
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©