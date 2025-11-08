هامبورج يفرض التعادل على دورتموند



هامبورج (رويترز)



تلقى بروسيا دورتموند هدفاً في اللحظات الأخيرة ليكتفي بالتعادل 1-1 مع هامبورج في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وواجه دورتموند، الذي كان يتطلع للتعافي من هزيمته 4-1 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، صعوبة في صناعة الفرص في الشوط الأول، ولعب نيكولاس كابالدو لاعب هامبورج ضربة رأس ارتدت من إطار المرمى في الدقيقة 39.

واستفاد الزوار من إخفاق دفاع هامبورج في إبعاد الكرة التي وصلت إلى كارني تشوكويميكا الذي استدار وأطلق تسديدة قوية في الشباك في الدقيقة 64.

لكن دورتموند لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه وسجل رانسفورد يبواه كونيجسدورفر لاعب هامبورج هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لينقذ نقطة لأصحاب الأرض.

ويحتل دورتموند المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف بايرن ميونيخ، الذي انتهت سلسلة انتصاراته التي استمرت 16 مباراة هذا الموسم بالتعادل 2-2 مع أونيون برلين.