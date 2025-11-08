مدرب توتنهام محبط بعد «التعادل المثير» أمام مانشستر يونايتد



لندن (د ب أ)



أكد الدنماركي توماس فرانك، مدرب توتنهام هوتسبير، أنه محبط بسبب سيناريو التعادل المثير أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 2، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح فرانك عبر قناة «بي بي سي» عقب اللقاء «بالطبع أنا محبط وأشعر بخيبة أمل؛ لأننا تقدمنا في النتيجة قبل دقيقة واحدة من انتهاء المباراة، ولكن لم ننجح في تحقيق الفوز».

أضاف: «سأركز على الأداء الجيد للفريق في الشوط الثاني، لقد أعجبتني الطريقة التي قلبنا بها سيناريو المباراة لمصلحتنا».

تابع مدرب الفريق اللندني «حافظنا على إيقاعنا في المباراة، وتصرفنا بشكل صحيح، وواصلنا الضغط بقوة، لم نصنع الكثير من الفرص، وهذا طبيعي في مثل هذه المباريات المتكافئة، لكن الطريقة التي واصل بها اللاعبون القتال أعجبتني كثيراً».

وبشأن هدفي مانشستر يونايتد، أكد توماس فرانك «كان بإمكاننا التصرف بشكل أفضل، لقد استقبلنا الهدف الثاني بسبب الاستعجال، وعدم التركيز في التعامل مع كرة عرضية، كان ينبغي التعامل معها بشكل أفضل».

وأتم توماس فرانك «تحسنا في الشوط الثاني في الضغط على مستوى لاعب ضد لاعب بشكل أفضل كثيراً من الشوط الأول».