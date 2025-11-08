الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب توتنهام محبط بعد «التعادل المثير» أمام مانشستر يونايتد

مدرب توتنهام محبط بعد «التعادل المثير» أمام مانشستر يونايتد
8 نوفمبر 2025 21:26

 
لندن (د ب أ)


أكد الدنماركي توماس فرانك، مدرب توتنهام هوتسبير، أنه محبط بسبب سيناريو التعادل المثير أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 2، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أخبار ذات صلة
أرسنال يتعثر بتعادل مثير في معقل سندرلاند
إيفرتون يعود إلى الانتصارات بثنائية في شباك فولهام

صرح فرانك عبر قناة «بي بي سي» عقب اللقاء «بالطبع أنا محبط وأشعر بخيبة أمل؛ لأننا تقدمنا في النتيجة قبل دقيقة واحدة من انتهاء المباراة، ولكن لم ننجح في تحقيق الفوز».
أضاف: «سأركز على الأداء الجيد للفريق في الشوط الثاني، لقد أعجبتني الطريقة التي قلبنا بها سيناريو المباراة لمصلحتنا».
تابع مدرب الفريق اللندني «حافظنا على إيقاعنا في المباراة، وتصرفنا بشكل صحيح، وواصلنا الضغط بقوة، لم نصنع الكثير من الفرص، وهذا طبيعي في مثل هذه المباريات المتكافئة، لكن الطريقة التي واصل بها اللاعبون القتال أعجبتني كثيراً».
وبشأن هدفي مانشستر يونايتد، أكد توماس فرانك «كان بإمكاننا التصرف بشكل أفضل، لقد استقبلنا الهدف الثاني بسبب الاستعجال، وعدم التركيز في التعامل مع كرة عرضية، كان ينبغي التعامل معها بشكل أفضل».
وأتم توماس فرانك «تحسنا في الشوط الثاني في الضغط على مستوى لاعب ضد لاعب بشكل أفضل كثيراً من الشوط الأول».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©