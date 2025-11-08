إيفرتون يعود إلى الانتصارات بثنائية في شباك فولهام



لندن (د ب أ)



عاد إيفرتون لطريق الانتصارات بالفوز 2 - صفر على ضيفه فولهام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى إيفرتون الشوط الأول متقدما بهدف لاعب الوسط السنغالي، إدريسا جانا جايي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، أضاف مايكل كين الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

تجاوز إيفرتون بهذا الفوز كبوة خسارتين وتعادل في الجولات الثلاث الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

أما فولهام، فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى خسارته السادسة في الدوري منذ بداية الموسم الجاري.

وفي التوقيت نفسه، واصل وستهام يونايتد صحوته بفوز ثانٍ على التوالي بالتغلب على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-2 تقدم بيرنلي بهدف زيان فيلمينج في الدقيقة 35، وقلب الفريق اللندني الطاولة على ضيفه بثلاثية سجلها كالوم ويلسون وتوماس سوتشيك وكايل ووكر بيترز في الدقائق 44 و77 و87 .

وقلص بيرنلي الفارق بهدف ثانٍ سجله جوش كولين في الدقيقة 97 مستغلاً خطأ من الفرنسي، ألفونس أريولا، حارس مرمى وستهام.

بهذا الفوز يرفع وستهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن عشر، ليتساوى مع بيرنلي الذي يحتل المركز السابع عشر بفضل تفوقه بفارق الأهداف.