الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيفرتون يعود إلى الانتصارات بثنائية في شباك فولهام

إيفرتون يعود إلى الانتصارات بثنائية في شباك فولهام
8 نوفمبر 2025 21:28

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أرسنال يتعثر بتعادل مثير في معقل سندرلاند
مدرب توتنهام محبط بعد «التعادل المثير» أمام مانشستر يونايتد


عاد إيفرتون لطريق الانتصارات بالفوز 2 - صفر على ضيفه فولهام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أنهى إيفرتون الشوط الأول متقدما بهدف لاعب الوسط السنغالي، إدريسا جانا جايي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، أضاف مايكل كين الهدف الثاني لأصحاب الأرض.
تجاوز إيفرتون بهذا الفوز كبوة خسارتين وتعادل في الجولات الثلاث الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر.
أما فولهام، فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر، بعدما تلقى خسارته السادسة في الدوري منذ بداية الموسم الجاري.
وفي التوقيت نفسه، واصل وستهام يونايتد صحوته بفوز ثانٍ على التوالي بالتغلب على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-2 تقدم بيرنلي بهدف زيان فيلمينج في الدقيقة 35، وقلب الفريق اللندني الطاولة على ضيفه بثلاثية سجلها كالوم ويلسون وتوماس سوتشيك وكايل ووكر بيترز في الدقائق 44 و77 و87 .
وقلص بيرنلي الفارق بهدف ثانٍ سجله جوش كولين في الدقيقة 97 مستغلاً خطأ من الفرنسي، ألفونس أريولا، حارس مرمى وستهام.
بهذا الفوز يرفع وستهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن عشر، ليتساوى مع بيرنلي الذي يحتل المركز السابع عشر بفضل تفوقه بفارق الأهداف.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
فولهام
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©