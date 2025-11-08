الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«نمران» بطل سباق السلع للمحامل الشراعية

«نمران» بطل سباق السلع للمحامل الشراعية
8 نوفمبر 2025 23:30


الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أبوظبي تستقبل قادة الحركة الكشفية في «المؤتمر الكشفي» و«منتدى الشباب»
30 مهندساً إماراتياً يقودون مهمة  القمر الاصطناعي العربي «813»


توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الفائزين في سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السلع البحري، بحضور معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتور محمد سيف الكعبي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
ويقام المهرجان على الواجهة البحرية لمدينة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ويستمر إلى 16 نوفمبر الجاري.
وشهد التتويج كل من محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وراشد بن لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وسعيد راشد الزعابي، مستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث.
وأسفرت نتائج السباق عن فوز المحمل «نمران» بالرقم 259 لمالكه عبدالله محمد جمعة المرزوقي، بالمركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني المحمل «الظفرة» بالرقم 87 لمالكه مروان عبدالله محمد المرزوقي، وحل في المركز الثالث المحمل «حشيم» بالرقم 153 لمالكه حسن عبدالله محمد المرزوقي.
وجرى السباق لمسافة 15 ميلاً بحرياً بمشاركة 80 محملاً شراعياً و960 بحاراً من مختلف إمارات الدولة، وخصصت اللجنة المنظمة للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة والمشاركين جوائز بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين درهم، حيث حصل الفائز الأول على جائزة 210 آلاف درهم، والثاني على 170 ألف درهم، والثالث 150 ألف درهم.
وعقب التتويج، تجول الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، يرافقه معالي فارس خلف المزروعي، وناصر المنصوري، والمسؤولون في هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وجمارك أبوظبي؛ في أركان المهرجان.
وشملت الجولة أجنحة الجهات الحكومية المشاركة، وأركان الفعاليات البحرية والتراثية والفنية المتنوعة، إضافة إلى السوق الشعبي حيث وقفوا على المحال وما تقدمه من منتجات تراثية وتقليدية، كما شملت الجولة ركن الحرف التراثية، وركن أنشطة الأطفال الفنية.
وتتواصل فعاليات ومنافسات المهرجان الذي يقام أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع حتى 16 نوفمبر الجاري، حيث تشهد الواجهة البحرية لمدينة السلع عصر اليوم انطلاق سباق السلع لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي يقام في أربعة أشواط ولمسافة 3 أميال بحرية بمشاركة 68 قارباً و1156 بحاراً، وتبلغ جوائز السباق أكثر من 2.4 مليون درهم. 

الإمارات
أبوظبي
منطقة الظفرة
مهرجان السلع البحري
المحامل الشراعية
أحمد بن حمدان بن محمد
فارس خلف المزروعي
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©