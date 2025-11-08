«نمران» بطل سباق السلع للمحامل الشراعية



الظفرة (وام)



توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الفائزين في سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السلع البحري، بحضور معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتور محمد سيف الكعبي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويقام المهرجان على الواجهة البحرية لمدينة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ويستمر إلى 16 نوفمبر الجاري.

وشهد التتويج كل من محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وراشد بن لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وسعيد راشد الزعابي، مستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز المحمل «نمران» بالرقم 259 لمالكه عبدالله محمد جمعة المرزوقي، بالمركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني المحمل «الظفرة» بالرقم 87 لمالكه مروان عبدالله محمد المرزوقي، وحل في المركز الثالث المحمل «حشيم» بالرقم 153 لمالكه حسن عبدالله محمد المرزوقي.

وجرى السباق لمسافة 15 ميلاً بحرياً بمشاركة 80 محملاً شراعياً و960 بحاراً من مختلف إمارات الدولة، وخصصت اللجنة المنظمة للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة والمشاركين جوائز بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين درهم، حيث حصل الفائز الأول على جائزة 210 آلاف درهم، والثاني على 170 ألف درهم، والثالث 150 ألف درهم.

وعقب التتويج، تجول الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، يرافقه معالي فارس خلف المزروعي، وناصر المنصوري، والمسؤولون في هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وجمارك أبوظبي؛ في أركان المهرجان.

وشملت الجولة أجنحة الجهات الحكومية المشاركة، وأركان الفعاليات البحرية والتراثية والفنية المتنوعة، إضافة إلى السوق الشعبي حيث وقفوا على المحال وما تقدمه من منتجات تراثية وتقليدية، كما شملت الجولة ركن الحرف التراثية، وركن أنشطة الأطفال الفنية.

وتتواصل فعاليات ومنافسات المهرجان الذي يقام أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع حتى 16 نوفمبر الجاري، حيث تشهد الواجهة البحرية لمدينة السلع عصر اليوم انطلاق سباق السلع لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي يقام في أربعة أشواط ولمسافة 3 أميال بحرية بمشاركة 68 قارباً و1156 بحاراً، وتبلغ جوائز السباق أكثر من 2.4 مليون درهم.