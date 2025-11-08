أرسنال يتعثر بتعادل مثير في معقل سندرلاند

لندن (د ب أ)



فرط أرسنال في نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام مضيفه سندرلاند بنتيجة 2 - 2، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى سندرلاند الشوط الأول متقدماً بهدف سجله دانيال بالارد في الدقيقة 36، ورد الفريق اللندني بثنائية سجلها بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد في الدقيقتين 54 و.74 ولكن البديل بريان بروبي منح التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 94، ليحصل كل فريق على نقطة.

كسر هذا التعادل سلسلة من 5 انتصارات متتالية لأرسنال، ليبقى رصيده 26 نقطة في المركز الأول، لكنه فرط في فرصة ثمينة بالابتعاد أكثر في الصدارة.

أما سندرلاند، فحافظ على سجله خالياً من الهزائم في ملعبه بعد ثلاثة تعادلات وثلاثة انتصارات منذ بداية الموسم الجاري، ليبقى في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، متخلفاً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، الوصيف، الذي سيلاقي ليفربول في قمة مباريات الجولة، الأحد.