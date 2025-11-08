سعيد بن صقر القاسمي يفتتح دورة كلباء للألعاب الشاطئية

كلباء (وام)



افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، دورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة التي تقام برعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وتستمر فعالياتها حتى 16 نوفمبر الحالي.

تضم الدورة 7 باقات رياضية وتشمل 29 لعبة وفعالية مصاحبة ويصل مجموع جوائزها إلى 800 ألف درهم.

حضر الافتتاح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وعبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور طارق الخياط، نائب رئيس الاتحاد العربي، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا للترايثلون، وبينو جوبتا، رئيسة الأكاديمية الأولمبية الهندية، ورئيسة كلية التربية والعلوم الرياضية بجامعة دلهي، وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ورؤساء وأعضاء الاتحادات والأندية الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة المجلس والجهات الراعية والداعمة والمشاركة في التنظيم.

سبقت الافتتاح الرسمي عروض بحرية للجمهور على الشاطئ، وبعد وصول راعي الحفل بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الدورة الماضية، وبعدها قام الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الدورة، ومدير مكتب الإشراف العام، يرافقه بخيت سعيد القرص، نائبه، برفع علم الدورة، فيما ألقى عبدالملك جاني كلمة باسم اللجنة المنظمة، ثم عرض مميز بطيارات الدرون في سماء مدينة كلباء مرحبة بالضيوف.

ثم جرت مراسم إيقاد الشعلة من أسرة مكونة من سبعة أفراد من مراحل زمنية مختلفة، تزامناً مع عام المجتمع 2025، وإيذاناً بعام الأسرة في عام 2026، وتواصلت فقرات الحفل بإهداء الدروع من اللجنة المنظمة للدورة للشيخ سعيد بن صقر القاسمي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، وعبد الملك جاني، والدكتور ياسر الدوخي وضيوف الدورة، فيما تفضل الشيخ سعيد بن صقر القاسمي بإعلان افتتاح الدورة رسمياً، ليعقب ذلك عرض الألعاب النارية الذي أضاء سماء درة الساحل الشرقي.