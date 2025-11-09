الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«صافي» و«إنر بيس» يتألقان في سباق أبوظبي الثالث

«صافي» و«إنر بيس» يتألقان في سباق أبوظبي الثالث
9 نوفمبر 2025 12:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

تُوج المهر «صافي» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بطلاً لسباق «المقام الكلاسيكي»، فيما حصد الجواد «إنر بيس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لقب «ذا ساند ستورم»، ضمن السباق الثالث لمضمار «أبوظبي للسباق»، في الموسم الجديد لسباقات الخيل 2025–2026، وتألّف من7 سباقات، بمشاركة 94 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما بلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية 466 ألف درهم.
وجاء فوز «صافي» البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «شدايد»، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان، في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 12 خيلاً عربية أصيلة، وسجّل البطل 2:27:47 دقيقة.
وبعد صراع عنيف في عمق المستقيم خطف «إنر بيس»، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة جوس سانتياغو لقب ذا ساند ستورم البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، في ختام الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 من الخيول المهجّنة الأصيلة، وسجّل البطل 1:35:78 دقيقة.
وفازت الفرس القوية «منهية عذبة» لعذبة للسباقات، بإشراف أليزيه جياني، وقيادة تاج أوشي بسهولة، بلقب سباق تحدي الظفرة للخيول العربية الأصيلة، في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، البالغة قيمة جوائزه المالية 66 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً عربية أصيلة، وقطعت البطلة مسافة السباق في زمن 1:41:98 دقيقة.
ونال المهر «بودلير دو غزال» لعبيد علي مرشد المرر، وإشراف حمد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو، بكل جدارة جائزة الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب «ذا فالكونرز» البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً عربية أصيلة، ومسجّلاً 1:44:64 دقيقة.
وتمكّن الجواد «أف أشام» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة سيف البلوشي، من التفوق على 13 خيلاً عربية أصيلة، في الشوط الثالث لمسافة 1600متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، ومسجّلاً 1:45:26 دقيقة.
وفي منافسة قوية جمعت 13 خيلاً عربية، حصد «أف معلمي» لسالم علي مرشد المرر، بإشراف سالم المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو «ثنائية»، جائزة الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على لقب ليوا ديزرت دونيس للتكافؤ، البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، وسجّل البطل 2:41:11 دقيقة.
وانتزع «خمسين» لأحمد سلمان الصابري، بإشراف سلمان الصابري، وقيادة ساندرو بايفا، جائزة الشوط السادس لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 من الخيول المهجّنة الأصيلة على لقب سبرنت للتكافؤ، البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، بعد فاصل من الإثارة والتشويق، ومسجّلاً 1:23:02 دقيقة.
وحضر الحفل الثالث وقدّم الجوائز للفائزين، على الجفال، مدير تطوير السباقات.

