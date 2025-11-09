مقترحات إماراتية في عمومية «دولي الشراع»



أبوظبي (الاتحاد)



شارك اتحاد الشراع والتجديف الحديث في اجتماعات الاتحاد الدولي، التي استضافتها العاصمة الأيرلندية دبلن، ومثّله في الجمعية العمومية والاجتماعات الفنية، محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، وزهير اللباط، المدير الفني للمنتخب.

ومثّلت مشاركة الاتحاد منصّة مهمة لترسيخ حضور الإمارات في صناعة القرار الدولي لتطوير الشراع، حيث مثّل مجموعة الشرق الأوسط وغرب آسيا في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي، التي يترأسها الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

وقدّم العبيدلي بصفته رئيس لجنة التطوير في آسيا، حزمة مقترحات أمام عمومية الاتحاد الدولي، على غرار إطلاق برامج تدريبية متنوعة لدعم فئة اللاعبين الناشئين، وتوفير دعم المعدات الأولمبية للدول الناشئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي، إلى جانب اقتراح إنشاء منصات إلكترونية لتداول القوارب بين القارات، وتحديث أنظمة إدارة السباقات وإدراجها في الأكاديمية الإلكترونية للاتحاد الدولي.

ودعّمت الإمارات عدداً من القرارات، إضافة إلى التصويت لانتخاب عنصرين نسائيين نائبين للرئيس، في إطار تعزيز الحضور القيادي للمرأة في هياكل الرياضة الدولية.

وناقش الوفد مشاريع تعاون مع عدد من الاتحادات الوطنية المشاركة، تضمنت معسكرات مشتركة، واستضافة بطولات مستقبلية وورش وبرامج تدريب، وشراكات استراتيجية مع قطر والصين واليابان وسنغافورة والمغرب، تركيا، وإيطاليا.

وأشاد كوان هايلي، رئيس الاتحاد الدولي للشراع، بالدور المحوري للإمارات في دعم برامج التطوير، وتعزيز الروابط بين اتحادات الشرق الأوسط وآسيا، بما يخدم الارتقاء بمستوى اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها عالمياً.