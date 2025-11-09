الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

ماكلروي من الجولف إلى السباق في حلبة ياس

ماكلروي من الجولف إلى السباق في حلبة ياس
9 نوفمبر 2025 11:49

 
أبوظبي (الاتحاد)

استبدل النجم العالمي روري ماكلروي هدوء ملاعب الجولف، بإثارة عالم السرعة، عندما خاض تجربة استثنائية على حلبة مرسى ياس تضمنت جولات عالية السرعة، قبل انطلاق بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف.
وانضم بطل الجراند سلام والفائز بلقب السباق إلى دبي للموسم الماضي إلى سائقة السباقات المحترفة فرانشيسكا بارديني، في تجربة فريدة على واحدة من أبرز حلبات السباق في العالم، بلغت خلالها سرعته نحو 180 ميلاً في الساعة، ليعيش أجواء المغامرة، ويستكشف جانباً آخر من منظومة الرياضة العالمية التي تتميز بها جزيرة ياس.
وأنتجت الجولة الأوروبية مقطع فيديو خاصاً يوثّق تجربة روري ماكلروي على حلبة مرسى ياس، حيث يظهر النجم العالمي في مشاهد حماسية من خلف الكواليس ومن داخل السيارة أثناء الجولات عالية السرعة، مدعومة بلقطات جوية مذهلة تُبرز روعة الحلبة وأجواءها المليئة بالإثارة، ويعرض الفيديو أيضاً بيانات حيوية توضّح معدّل نبضات قلب ماكلروي ومستويات الأدرينالين خلال التجربة.
وتم تصوير المقطع قبل انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1»، في محتوى يسلّط الضوء على جزيرة ياس بوصفها وجهة رياضية عالمية متكاملة تجمع بين أرقى تجارب الجولف في «ياس لينكس» وأجواء سباقات السرعة على حلبة مرسى ياس.

 

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
الفورمولا-1
الجولف
روري ماكلروي
