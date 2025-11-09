جوارديولا مقتنع بعودة رودري إلى مستواه المعهود



لندن (د ب أ)



أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن قناعته التامة، بأن مواطنه رودري سيعود إلى أفضل مستوياته مع الفريق.

عانى اللاعب الفائز بالكرة الذهبية من انتكاسات متكررة في محاولاته للعودة إلى الملاعب هذا الموسم، بعد أن تسببت إصابة خطيرة في الركبة في غيابه عن معظم موسم 2024- 2025.

وبعد أن عاد لاعب خط الوسط الإسباني إلى الملاعب في مطلع الأسبوع الماضي، عقب تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، غاب عن مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند منتصف الأسبوع بعد تعرّضه لانتكاسة جديدة.

وأكد جوارديولا أنه من غير المرجّح أن يخاطر بإشراك اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في المواجهة أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، لكنه واثق من أن رودري سيتغلّب في النهاية على مشاكله.

وقال جوارديولا: «مقتنع بنسبة 100% بأنه سيعود وسيلعب، ربما سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى مستواه المعهود، عليه أن يخوض المباريات واحدة تلو الأخرى، لكنه سينجح في ذلك».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن جوارديولا قوله: «علينا فقط أن نتأكد من أن الوقت مناسب».

وتابع: «كل ما أريده هو أن يكون رودري سعيداً دائماً، وأن يبدأ بالابتسام، ويستمتع بالأمر مرة أخرى، كانت فترة صعبة، لكنه أحد أكثر لاعبي كرة القدم تنافسية الذين قابلتهم في مسيرتي، الدافع الذي يمتلكه مذهل».