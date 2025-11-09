النصر بطل كأس الاتحاد للطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)



حصد النصر أول ألقاب موسم 2025-2026 لكرة الطائرة، بعد فوزه على بني ياس بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة الفاصلة على لقب كأس الاتحاد، التي جمعت الفريقين على صالة نادي العين، وجاءت نتائج الأشواط «25-16,25-20,25-22».

وكان «العميد» قد فاز في مباراة ذهاب النهائي بنتيجة 3-2، قبل أن يخسر إياباً أمام «السماوي» 0-3، ليحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة حسمها النصر بثلاثية نظيفة، معوِّضاً خسارته أمام بني ياس بالنتيجة ذاتها في نهائي الموسم الماضي.

وبهذا التتويج، عزز النصر رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزاً بلقب كأس الاتحاد، بعد حصد الكأس الثامنة في تاريخه بعد مواسم، 2001-2002,2002-2003,2005-2006,2006-2007,2018-2019,2019-2020,2021-2022، ثم 2025-2026.

في المقابل، حُرم بني ياس من إحراز لقبه الخامس في البطولة، بعد تتويجه في أربع مناسبات سابقة مواسم 2013-2014,2014-2015,2016-2017، و2024-2025.

وشهد مراسم التتويج عبدالله الدرمكي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، بحضور نواب وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية برئاسة عبدالرزاق الهاشمي، ونائبه عبدالباسط علي.

وأعرب الجزائري مراد سنون، مدرب النصر، عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن اللقب ثمرة جهد جماعي كبير، وقال: «مبروك للاعبينا ولجماهير العميد، ولا ننسى دعم الإدارة المتواصل، وحظ أفضل لفريق بني ياس المنافس القوي وفريق البطولات، ونأمل أن يكون هذا التتويج بداية لموسم حافل بالإنجازات».