الرياضة

النصر يحسم صدارة دوري السلة بـ «رمية ثلاثية»

النصر يحسم صدارة دوري السلة بـ «رمية ثلاثية»
9 نوفمبر 2025 14:00

 

علي معالي (أبوظبي)

تصدَّر النصر دوري السلة، في ذهاب المرحلة الأولى، بعد «الفوز المثير» على الشارقة 89-88، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي النصر بدبي، في ختام الجولة السادسة، وجاءت صدارة «العميد» رغم بقاء جولة أخيرة بالمرحلة الأولى يوم الأربعاء المقبل، نظراً لتفوّقه على شباب الأهلي والشارقة، وإذا فاز «الفرسان» في الجولة المقبلة، سيتساوى مع النصر في النقاط،، ولكن القمة تبقى لـ «الأزرق» بفارق «المواجهات المباشرة»، ومع الشارقة أيضاً.
وحسم النصر مباراته مع الشارقة في آخر 30 ثانية، بعدما تقدم «الملك» بفارق نقطتين، وحصل حسام الوكيل مدرب النصر على «وقت مستقطع» وبعده سجّل مامادو «رمية ثلاثية» منحت النصر الفوز 89-88، بعدما تفوّق في 3 أرباع «28-11 و27-20 و23-21»، في حين رجحت كفة الشارقة خلال «الربع الثاني» 25-11، ليصل النصر إلى 11 نقطة، والشارقة بالرصيد نفسه.
وفاز شباب الأهلي على البطائح 92-78 بنتيجة أرباع 34-23 و24-12 و16-26 و18-17، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 11 نقطة، و«الراقي» إلى 10 نقاط.
وتفوّق الظفرة على الجزيرة 78-76 في مباراة قوية بين الفريقين، انتهت أرباعها بنتيجة 29-18 و12-21 و16-14 و21-23 لمصلحة «الفارس»، والوصل على الوحدة 78-67.

