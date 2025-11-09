الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجوجيتسو» يرفع الحصاد إلى 11 ميدالية في بطولة العالم للناشئين

«الجوجيتسو» يرفع الحصاد إلى 11 ميدالية في بطولة العالم للناشئين
9 نوفمبر 2025 17:11

 
بانكوك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
عبدالله آل حامد يعلن انطلاقة تحالف "بريدج" ومجلس إدارته


رفع منتخبنا الوطني للجوجيتسو لفئة الناشئين تحت 16 عاماً، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، رصيده الإجمالي إلى 11 ميدالية، في بطولة العالم للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري، بعدما نجحت لاعبات المنتخب، في إضافة 4 ميداليات جديدة في نزالات فئة الناشئات تحت 16 عاماً، بواقع فضية و3 برونزيات، لتُضاف إلى حصيلة أمس التي بلغت 7 ميداليات ملونة.
وأحرزت سارة فاروق الميدالية الفضية في وزن «48 كجم»، فيما نالت كلٌّ من مثائل الحمادي وغياهب الراشدي برونزية وزن «36 كجم»، وميثاء الكربي برونزية وزن «40 كجم»، وبهذه النتائج، يرتفع مجموع ما حققه منتخبنا الوطني في فئة الناشئين تحت 16 عاماً إلى 11 ميدالية بواقع «ذهبيتين، 3 فضيات، و6 برونزيات»، ليؤكد حضوره القوي واستمراره في المنافسة على المراكز المتقدمة ضمن هذا الحدث العالمي.
وأشاد عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، بالأداء المتميز والمستوى المتطور الذي قدّمته بنات الوطن خلال اليوم الثاني من المنافسات، مؤكداً أن ما أظهرته اللاعبات من مهارة وثقة وانضباط يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها رياضة الجوجيتسو النسائية في الدولة بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعم الاتحاد المتواصل.
وقال الزعابي: «هذه البداية القوية تمنحنا دافعاً كبيراً لمواصلة التألق في فئتي تحت 18 و21 عاماً، وتعزيز رصيد المنتخب من الميداليات، بما يُسهم في تعزيز حظوظ المنتخب في المنافسة على اللقب، وترسيخ مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية».
من جانبها، عبّرت سارة فاروق، الحاصلة على الميدالية الفضية في وزن «48 كجم»، عن فخرها بهذا الإنجاز، وقالت:«الوصول إلى منصة التتويج في بطولة العالم وتحقيق الميدالية الفضية حلم تحقَّق بفضل دعم الجهاز الفني وزميلاتي في المنتخب، والمنافسة كانت صعبة، لكننا دخلنا البطولة بإصرار كبير على تمثيل الإمارات بأفضل صورة، وأشعر بالفخر والاعتزاز لأنني ساهمت في رفع رصيد منتخبنا من الميداليات، وسأواصل العمل والاجتهاد لتحقيق الميدالية الذهبية ورفع علم الإمارات في المحافل القادمة». 
ويستعد المنتخب الوطني يوم الاثنين لانطلاق منافسات فئة الشباب- بَنين تحت 18 عاماً، حيث يتطلع الأبطال إلى مواصلة مسيرة التألق وتعزيز حصيلة الإمارات من الميداليات في طريق المنافسة على اللقب.

الإمارات
الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
بطولة العالم للجوجيتسو
تايلاند
بانكوك
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©