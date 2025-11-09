الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيراميدز يكشف سبب غياب لاشين والشيبي أمام سيراميكا بـ «السوبر المصري»

بيراميدز يكشف سبب غياب لاشين والشيبي أمام سيراميكا بـ «السوبر المصري»
9 نوفمبر 2025 17:40

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
عبدالله آل حامد يعلن انطلاقة تحالف "بريدج" ومجلس إدارته


أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إصابة مهند لاشين لاعب الوسط الدولي وحاجته للعلاج والتأهيل لأكثر من أسبوع.
وقال المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر، وأجرى أشعة موجات صوتية في أبوظبي، وأثبتت إصابته بتمزق في ربلة الساق (السمانة) وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة عشرة أيام.
وأضاف أنه تم إرسال الأشعة للجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لتحديد موقفه من معسكر «الفراعنة».
وأوضح أن الجهاز الفني لنادي بيراميدز منح الرباعي الدولي محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه وأحمد الشناوي راحة من مواجهة سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالإمارات.
وشدد على أن الشيبي حصل على راحة في ظل انضمامه لصفوف منتخب المغرب، وكذلك فيستون ماييلي الذي ينضم لمعسكر منتخب الكونغو الديمقراطية، وبلاتي توريه الذي ينضم لمعسكر منتخب بوركينا فاسو، فيما حصل الشناوي على راحة خاصة قبل انضمامه صباح الأحد لمعسكر المنتخب المصري الأول المقام بمدينة العين.
وأشار المنيري إلى أن المدافع محمود مرعي أجرى أشعة وفحوص طبية مؤخراً في أبوظبي، أثبتت إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية وحاجته للتأهيل لمدة أسبوع فبل العودة والمشاركة مجدداً بشكل طبيعي مع الفريق، وبالتالي يغيب عن لقاء سيراميكا.

الإمارات
أبوظبي
كأس السوبر المصري
بيراميدز
سيراميكا كليوباترا
الأهلي
الزمالك
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©