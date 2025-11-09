بيراميدز يكشف سبب غياب لاشين والشيبي أمام سيراميكا بـ «السوبر المصري»



القاهرة (د ب أ)



أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إصابة مهند لاشين لاعب الوسط الدولي وحاجته للعلاج والتأهيل لأكثر من أسبوع.

وقال المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر، وأجرى أشعة موجات صوتية في أبوظبي، وأثبتت إصابته بتمزق في ربلة الساق (السمانة) وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة عشرة أيام.

وأضاف أنه تم إرسال الأشعة للجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لتحديد موقفه من معسكر «الفراعنة».

وأوضح أن الجهاز الفني لنادي بيراميدز منح الرباعي الدولي محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه وأحمد الشناوي راحة من مواجهة سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالإمارات.

وشدد على أن الشيبي حصل على راحة في ظل انضمامه لصفوف منتخب المغرب، وكذلك فيستون ماييلي الذي ينضم لمعسكر منتخب الكونغو الديمقراطية، وبلاتي توريه الذي ينضم لمعسكر منتخب بوركينا فاسو، فيما حصل الشناوي على راحة خاصة قبل انضمامه صباح الأحد لمعسكر المنتخب المصري الأول المقام بمدينة العين.

وأشار المنيري إلى أن المدافع محمود مرعي أجرى أشعة وفحوص طبية مؤخراً في أبوظبي، أثبتت إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية وحاجته للتأهيل لمدة أسبوع فبل العودة والمشاركة مجدداً بشكل طبيعي مع الفريق، وبالتالي يغيب عن لقاء سيراميكا.