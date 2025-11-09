ساسوولو يُعمّق جراح أتالانتا



روما (أ ف ب)



عمّق ساسوولو جراح أتالانتا، وألحق به الخسارة الثانية توالياً في عقر داره بثلاثية نظيفة، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم يفلح نادي برجامو بالفوز في مبارياته الست الأخيرة في «سيري آ» (4 تعادلات وخسارتان) ليتجمّد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين رفع ساسوولو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

ويدين أصحاب الأرض بفوزهم إلى ثنائية دومينيكو بيراردي (29 من ركلة جزاء و66) وأندريا بينامونتي (47).

دخل ساسوولو أجواء المباراة بشكل أفضل، وتمكّن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والعشرين، بعد أن ارتكب الحارس ماركو كارنيسيكي خطأ ضد بينامونتي لينبري بيراردي للركلة بنجاح.

في الشوط الثاني، ازدادت الأمور سوءاً بالنسبة لأصحاب الأرض، وبعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط، مرّر بيراردي الكرة إلى بينامونتي داخل المنطقة، ليودعها الأخير الشباك مانحا فريقه التقدم 2-0.

وحسم بيراردي النتيجة بشكل نهائي، حيث استغل تمريرة دقيقة خلف الدفاع مسجّلاً الهدف الثالث لفريقه (66).