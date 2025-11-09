إعادة انتخاب روي كوستا رئيساً لبنفيكا



لشبونة (أ ف ب)



أعيد انتخاب لاعب الوسط السابق روي كوستا رئيساً لنادي بنفيكا البرتغالي للفترة بين 2025 و2029، وفقاً لما أعلن النادي الذي يأخذ من لشبونة مقراً له على موقعه الإلكتروني.

وحصد كوستا الذي انتُخب أول مرة في عام 2021، 65.9 في المئة من الأصوات، متفوقاً بسهولة على منافسه جواو نورونيا لوبيش، المحامي ونائب الرئيس السابق للنادي الذي يعد الأكثر شعبية في كرة القدم البرتغالية.

تأتي النتيجة بعد الجولة الأولى من التصويت التي جرت في 25 أكتوبر، والتي تصدّر فيها كوستا أيضاً المنافسة، لكن لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

وشهدت الجولة الثانية من الانتخابات التي أُقيمت يوم السبت، مشاركة 93081 عضواً، في تصويت يُعدّ الأكثر مشاركة في تاريخ نادي بنفيكا.

وقال كوستا، البالغ من العمر 53 عاماً، بعد إعلان النتائج: «الآن هو الوقت لوضع أفكارنا ومشاريعنا موضع التنفيذ، بعزيمة متجددة لمواجهة تحديات الحاضر والفوز بالمستقبل».

وخلال ولايته الأولى رئيساً، أنهى بنفيكا أربعة أعوام من الانتظار للفوز بلقب الدوري البرتغالي في موسم 2022-2023 للمرة الـ38 في تاريخه.

وعيّن أيضاً خلال فترته جوزيه مورينيو مدرباً جديداً للفريق في سبتمبر 2025.

اعتزل كوستا اللعب على الصعيد الدولي بعد كأس أوروبا 2004، في حين أمضى معظم مسيرته على صعيد الأندية مع بنفيكا، إضافة إلى ناديي فيورنتينا وميلان الإيطاليين.

ويُعدّ بنفيكا مؤسسة ثقافية في البرتغال، إذ يملك النادي جذوراً عميقة في المجتمع البرتغالي، حيث توارثت أجيال من العائلات دعم هذا الفريق.