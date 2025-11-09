الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إعادة انتخاب روي كوستا رئيساً لبنفيكا

إعادة انتخاب روي كوستا رئيساً لبنفيكا
9 نوفمبر 2025 18:21

 
لشبونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
المغرب يكتسح كالدونيا ب 16هدفاً في كأس العالم للناشئين
جولة مينا للجولف تُطلق «روزنامة» الموسم الجديد


أعيد انتخاب لاعب الوسط السابق روي كوستا رئيساً لنادي بنفيكا البرتغالي للفترة بين 2025 و2029، وفقاً لما أعلن النادي الذي يأخذ من لشبونة مقراً له على موقعه الإلكتروني.
وحصد كوستا الذي انتُخب أول مرة في عام 2021، 65.9 في المئة من الأصوات، متفوقاً بسهولة على منافسه جواو نورونيا لوبيش، المحامي ونائب الرئيس السابق للنادي الذي يعد الأكثر شعبية في كرة القدم البرتغالية.
تأتي النتيجة بعد الجولة الأولى من التصويت التي جرت في 25 أكتوبر، والتي تصدّر فيها كوستا أيضاً المنافسة، لكن لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.
وشهدت الجولة الثانية من الانتخابات التي أُقيمت يوم السبت، مشاركة 93081 عضواً، في تصويت يُعدّ الأكثر مشاركة في تاريخ نادي بنفيكا.
وقال كوستا، البالغ من العمر 53 عاماً، بعد إعلان النتائج: «الآن هو الوقت لوضع أفكارنا ومشاريعنا موضع التنفيذ، بعزيمة متجددة لمواجهة تحديات الحاضر والفوز بالمستقبل».
وخلال ولايته الأولى رئيساً، أنهى بنفيكا أربعة أعوام من الانتظار للفوز بلقب الدوري البرتغالي في موسم 2022-2023 للمرة الـ38 في تاريخه.
وعيّن أيضاً خلال فترته جوزيه مورينيو مدرباً جديداً للفريق في سبتمبر 2025.
اعتزل كوستا اللعب على الصعيد الدولي بعد كأس أوروبا 2004، في حين أمضى معظم مسيرته على صعيد الأندية مع بنفيكا، إضافة إلى ناديي فيورنتينا وميلان الإيطاليين.
ويُعدّ بنفيكا مؤسسة ثقافية في البرتغال، إذ يملك النادي جذوراً عميقة في المجتمع البرتغالي، حيث توارثت أجيال من العائلات دعم هذا الفريق.

البرتغال
الدوري البرتغالي
بنفيكا
روي كوستا
جوزيه مورينيو
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©