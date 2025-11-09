الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات تستضيف كأس آسيا للقوس والسهم

الإمارات تستضيف كأس آسيا للقوس والسهم
9 نوفمبر 2025 19:15

 
دكا (وام)

فازت الإمارات، ممثلة في اتحاد القوس والسهم، باستضافة بطولة آسيا لشباب القوس والسهم 2026، بمدينة خورفكان.
جاء الإعلان عن فوز الملف الإماراتي خلال اجتماع الجمعية العمومية «كونجرس» للاتحاد الآسيوي للقوس والسهم، في العاصمة البنغالية دكا، على هامش البطولة القارية المقامة حالياً حتى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبنا الوطني.
وضم وفد اتحاد القوس والسهم، في الاجتماع هنادي خليفة الكابوري، رئيس الاتحاد، وحميد الشامسي، نائب رئيس الاتحاد، وهند الحوسني، الأمين العام.
وتفوّق الملف الإماراتي على عدد من الملفات المرشحة من دول آسيوية، بأغلبية الأصوات؛ بفضل ما تتمتع به الإمارات بشكل عام ومدينة خورفكان من بنية تحتية متكاملة، ومرافق رياضية متطورة، وإمكانات تنظيمية ولوجستية رفيعة المستوى تؤهلها لاستضافة البطولات القارية والعالمية.
وأكدت هنادي خليفة الكابوري أن ثقة الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، تترجم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وجهود وزارة الرياضة في تمكين الاتحادات، وتعزيز قدراتها في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية.
وقالت إن استضافة بطولة آسيا للشباب 2026، محطة نوعية في مسيرة الاتحاد، وثمرة عمل مؤسسي وجهود متواصلة لتطوير المنتخبات الوطنية، وصقل المواهب الواعدة، وإعداد الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة.

