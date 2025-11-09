«الجودو» يهدي الإمارات 4 ميداليات في «ألعاب التضامن الإسلامي»



الرياض (الاتحاد)



ارتفع رصيد الإمارات إلى 4 ميداليات في «النسخة السادسة» من «دورة ألعاب التضامن الإسلامي» التي تستضيفها الرياض عاصمة السعودية إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة من 57 دولة، وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضة، حيث نجح وفدنا في حصد ذهبية و3 برونزيات حتى الآن في الجودو، لتتصدر الإمارات ترتيب الدول العربية، والمركز السادس بجدول الميداليات.

وتُوج محمد يزبيك لاعب منتخب الجودو بـ «البرونزية»، عقب فوزه على فاي أليكس «جامبيا» ضمن وزن 73 كيلو جراماً، كما أحرز نارمند بيان «البرونزية» في وزن 66 كيلو جراماً، عقب فوزه المستحق على عبدالرحمن بوشيطة «المغرب»، وينافس طلال شفيلي وعمر جاد على «البرونزية» بمسابقة 81 كيلو جراماً التي حُسمت لمصلحة الإمارات، على أن يتم الإعلان رسمياً عن المتوّج بالميدالية عقب نهاية المباراة.

وكانت بشيرات خرودي تُوجت بـ «الذهبية» أمس، بفوزها علي بطلة كازخستان ايوفا تولجاناي في نزالات وزن تحت 52 كيلو جراماً.



من جانبه، صرح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بأن تفوق «جودو الإمارات» في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، ما كان له أن يتحقق لولا الدعم المستمر والمباشر من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والذي يمثل استثماراً للرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة بضرورة الاهتمام بتك الشريحة المهمة، وتوفير متطلبات الإبداع والتألق على المستويات كافة، وما تحقق مؤخراً على مستوى الجودو، يؤكد أن الإمارات هي «موطن الجودو» في العقود الأخيرة، من خلال شراكته مع الاتحاد الدولي والاتحادات الإقليمية.

وأضاف أن التطور الملحوظ الذي تعيشه اللعبة، يؤكد أن استراتيجية الاتحاد وخططه ورؤيته المستقبلية تسير بخطى راسخة، بفضل جهود وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومتابعة المجالس الرياضية والأندية الأعضاء وجميع أعضاء الاتحاد ومنتسبيه، والذي جعل «جودو الإمارات» في صدارة الدول العربية في اليوم الأول لمنافسات الجودو، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي عام 2025.

وهنأ ابن ثعلوب اللاعبة بشيرات خرودي لفوزها بالميدالية الذهبية، بجانب حصول نارمند بيان على «برونزية» وزن تحت 66 كيلو جراماً، ومحمد يزبيك «برونزية» وزن تحت 73 كيلوجراماً، إضافة إلى الميدالية البرونزية الرابعة التي تضاف إلى رصيد الدولة عن طريق الجودو.

واختتم رئيس اتحاد الجودو، مؤكداً أن دورة التضامن الإسلامي التي توفرت لها متطلبات النجاح فرصة ذهبية لـ «جودو الإمارات» الذي يستعد لاستضافة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو التي ينظمها الاتحاد برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وإشراف الاتحاد الدولي من 27 إلى 29 نوفمبر الحالي بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وسط مشاركة كبيرة من المنتخبات الشقيقة والصديقة، مواصلة لنجاحات الإمارات في توفير متطلبات النجاح لتلك البطولة السنوية التي تحرص الاتحادات الرياضية المتقدمة في مجال اللعبة على المشاركة فيها، لتوفر متطلبات النجاح، والتي تمثل محطة مهمة في «روزنامة» الاتحاد الدولي السنوية في المنطقة، ويؤكد أهمية الإمارات بوصفها نقطة انطلاقة لرياضة الجودو على مستوى المنطقة والشرق الأوسط والعالم منذ عقود.