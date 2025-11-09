الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بلباو يستعيد توازنه في «الليجا»

بلباو يستعيد توازنه في «الليجا»
9 نوفمبر 2025 19:52

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
برشلونة يعبر سيلتا فيجو بثلاثية ليفاندوفسكي
ريال مدريد يتعثّر أمام فايكانو!


استعاد أتلتيك بلباو توازنه، وتغلب على ضيفه ريال أوفييدو بهدف، في أوّل مواجهة بين الفريقين منذ ما يقارب 25 عاماً، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وحقق الفريق الباسكي فوزه الأول بعد ثلاث خسارات ضمن مختلف المسابقات، بفضل الهدف الذي سجله المهاجم الدولي نيكولاس وليامز في الدقيقة 25.
وكانت آخر مباراة رسمية جمعت الفريقين، في ديسمبر عام 2011 ضمن مسابقة كأس إسبانيا، في حين يعود اللقاء الأخير في الدوري إلى عام 2001، في الموسم الأخير الذي خاضه ريال أوفييدو قبل صعوده مجددا في نهاية الموسم الماضي.
وصعد بلباو إلى المركز السابع موقتاً، قبل مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام برشلونة الذي يلتقي مضيفه سلتا فيجو.
في المقابل، ازدادت مصاعب أوفييدو ببقائه في ذيل الترتيب بثماني نقاط، علماً أنه لا يفصله عن منطقة الأمان سوى نقطة واحدة فقط.

 

الدوري الإسباني
الليجا
بلباو
برشلونة
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©