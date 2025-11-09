بلباو يستعيد توازنه في «الليجا»



مدريد (أ ف ب)



استعاد أتلتيك بلباو توازنه، وتغلب على ضيفه ريال أوفييدو بهدف، في أوّل مواجهة بين الفريقين منذ ما يقارب 25 عاماً، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق الفريق الباسكي فوزه الأول بعد ثلاث خسارات ضمن مختلف المسابقات، بفضل الهدف الذي سجله المهاجم الدولي نيكولاس وليامز في الدقيقة 25.

وكانت آخر مباراة رسمية جمعت الفريقين، في ديسمبر عام 2011 ضمن مسابقة كأس إسبانيا، في حين يعود اللقاء الأخير في الدوري إلى عام 2001، في الموسم الأخير الذي خاضه ريال أوفييدو قبل صعوده مجددا في نهاية الموسم الماضي.

وصعد بلباو إلى المركز السابع موقتاً، قبل مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام برشلونة الذي يلتقي مضيفه سلتا فيجو.

في المقابل، ازدادت مصاعب أوفييدو ببقائه في ذيل الترتيب بثماني نقاط، علماً أنه لا يفصله عن منطقة الأمان سوى نقطة واحدة فقط.