فيرستابن ينطلق من «منطقة الصيانة» في «جائزة البرازيل»



برلين (د ب أ)



ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن من منطقة الصيانة في سباق جائزة ساو باولو الكبرى، اليوم الأحد، ببطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).

وقرر فريق ريد بول، التابع له فيرستابن، تغيير إعدادات سيارته وقام بتركيب وحدة طاقة جديدة عقب حلوله في المركز السادس عشر في الاختبارات التأهيلية.

ويخوض فيرستابن وفريقه ريد بول بكل قوة ما قد يكون فرصتهم الأخيرة في المنافسة على لقب بطولة العالم في فئة السائقين هذا الموسم.

ويتأخر فيرستابن «28 عاماً» بطل العالم في المواسم الأربعة الأخيرة، بفارق 39 نقطة عن البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، متصدر البطولة، مع تبقي أربعة سباقات على نهاية الموسم الحالي.

وقبل عام، انطلق فيرستابن من المركز السابع عشر على خط الانطلاق، لكنه فاز في سباق ماطر على حلبة إنترلاجوس، مقدماً واحدة من أكثر جولاته إثارة في تاريخ هذه الفئة من رياضة السيارات.