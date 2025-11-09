الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرستابن ينطلق من «منطقة الصيانة» في «جائزة البرازيل»

فيرستابن ينطلق من «منطقة الصيانة» في «جائزة البرازيل»
9 نوفمبر 2025 19:57

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نوريس يخطو بثبات إلى لقب «الفورمولا-1»
نيابة عن رئيس الدولة.. آمنة الضحاك تترأس وفد الإمارات في قمة «بيليم للمناخ» بالبرازيل


ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن من منطقة الصيانة في سباق جائزة ساو باولو الكبرى، اليوم الأحد، ببطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).
وقرر فريق ريد بول، التابع له فيرستابن، تغيير إعدادات سيارته وقام بتركيب وحدة طاقة جديدة عقب حلوله في المركز السادس عشر في الاختبارات التأهيلية.
ويخوض فيرستابن وفريقه ريد بول بكل قوة ما قد يكون فرصتهم الأخيرة في المنافسة على لقب بطولة العالم في فئة السائقين هذا الموسم.
ويتأخر فيرستابن «28 عاماً» بطل العالم في المواسم الأربعة الأخيرة، بفارق 39 نقطة عن البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، متصدر البطولة، مع تبقي أربعة سباقات على نهاية الموسم الحالي.
وقبل عام، انطلق فيرستابن من المركز السابع عشر على خط الانطلاق، لكنه فاز في سباق ماطر على حلبة إنترلاجوس، مقدماً واحدة من أكثر جولاته إثارة في تاريخ هذه الفئة من رياضة السيارات.

الفورمولا-1
بطولة العالم
بطولة العالم للفورمولا-1
البرازيل
ماكس فيرستابين
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©