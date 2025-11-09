مدافع كريستال بالاس يغيب فترة طويلة



لندن (د ب أ)



تحوم شكوك كبيرة حول مشاركة مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس الإنجليزي، في آخر مباراتين لمنتخب إنجلترا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 ضد منتخبي صربيا وألبانيا، بسبب معاناته من إصابة في القدم.

وكشف أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، أن جيهي أصيب في الدقائق الأخيرة من فوز كريستال بالاس 3-1 على ألكمار الهولندي، يوم الخميس الماضي، بدوري المؤتمر الأوروبي، مشيراً إلى أنه ربما يغيب فترة عن الملاعب.

وتلعب إنجلترا، التي تأهلت بالفعل للمونديال المقبل كمتصدرة للمجموعة، مع منتخب صربيا على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس المقبل، قبل أن تواجه ألبانيا في تيرانا يوم الأحد المقبل.

وصرح جلاسنر، الذي يفتقد خدمات جيهي عن مباراة الفريق، الأحد، ضد ضيفه برايتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لشبكة (سكاي سبورتس): «تعرض مارك لعرقلة في الدقيقة الأخيرة ضد ألكمار، كانت ضربة في قدمه، كدمة في العظام».

أوضح المدرب النمساوي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «جيهي لا يستطيع حتى المشي حالياً، يستخدم عكازات منذ يومين».

وأضاف «لا أعرف كيف ستتطور الأمور خلال اليومين المقبلين، لكن في الوقت الحالي، لا يبدو الوضع جيدا. يبدو أنه لن يتمكن من اللعب مع منتخب إنجلترا أيضاً». وخاض جيهي «25 عاماً»، 26 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول في لقاء ودي ضد سويسرا انتهى بالفوز 2 -1 عام 2022.