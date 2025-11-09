الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدافع كريستال بالاس يغيب فترة طويلة

مدافع كريستال بالاس يغيب فترة طويلة
9 نوفمبر 2025 20:10

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«جوارديولا 1000» في «المسيرة المذهلة»
مانشستر سيتي ينصب السيرك أمام ليفربول


تحوم شكوك كبيرة حول مشاركة مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس الإنجليزي، في آخر مباراتين لمنتخب إنجلترا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 ضد منتخبي صربيا وألبانيا، بسبب معاناته من إصابة في القدم.
وكشف أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، أن جيهي أصيب في الدقائق الأخيرة من فوز كريستال بالاس 3-1 على ألكمار الهولندي، يوم الخميس الماضي، بدوري المؤتمر الأوروبي، مشيراً إلى أنه ربما يغيب فترة عن الملاعب.
وتلعب إنجلترا، التي تأهلت بالفعل للمونديال المقبل كمتصدرة للمجموعة، مع منتخب صربيا على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس المقبل، قبل أن تواجه ألبانيا في تيرانا يوم الأحد المقبل.
وصرح جلاسنر، الذي يفتقد خدمات جيهي عن مباراة الفريق، الأحد، ضد ضيفه برايتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لشبكة (سكاي سبورتس): «تعرض مارك لعرقلة في الدقيقة الأخيرة ضد ألكمار، كانت ضربة في قدمه، كدمة في العظام».
أوضح المدرب النمساوي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «جيهي لا يستطيع حتى المشي حالياً، يستخدم عكازات منذ يومين».
وأضاف «لا أعرف كيف ستتطور الأمور خلال اليومين المقبلين، لكن في الوقت الحالي، لا يبدو الوضع جيدا. يبدو أنه لن يتمكن من اللعب مع منتخب إنجلترا أيضاً». وخاض جيهي «25 عاماً»، 26 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول في لقاء ودي ضد سويسرا انتهى بالفوز 2 -1 عام 2022.

منتخب إنجلترا
تصفيات كأس العالم
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
كريستال بالاس
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©