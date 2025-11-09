«الفك» يُبعد كولو مواني عن فرنسا



باريس (أ ف ب)



انسحب مهاجم توتنهام الإنجليزي راندال كولو مواني من تشكيلة المنتخب الفرنسي لمباراتيه الأخيرتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 ضد أوكرانيا وأذربيجان واستبدل بفلوريان توفانك بسبب كسر في الفك، وفق ما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأفاد الاتحاد الفرنسي بأن مهاجم توتنهام «تعرض لإصابة في الفك السفلي السبت ضد مانشستر يونايتد»، حيث استُبدل بين الشوطين خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يُحدد المدرب الدنماركي لتوتنهام، توماس فرانك، نوع إصابة اللاعب الفرنسي البالغ 26 عاماً، مكتفيا بالقول إنها «ليست خطيرة».

وبعدما كان لاعباً أساسياً، لم يستدع كولو مواني إلى أي من المباريات الأربع السابقة في تصفيات مونديال 2026 بسبب افتقاره إلى دقائق اللعب مع فريقه الجديد توتنهام.

وانضم كولو مواني إلى لائحة المهاجمين الغائبين عن تشكيلة منتخب بلاده والتي تضم ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وديزيريه دويه وماركوس تورام الذي لم يستدع من قبل المدرب ديدييه ديشامب لأنه عاد للتو للمشاركة مع فريقه الإنتر الإيطالي بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة في الفخذ.

عاد توفان (32 عاماً) الذي يدافع عن ألوان لنس والفائز بكأس العالم 2028، إلى تشكيلة المنتخب في أكتوبر بعد ستة أعوام من مشاركته الأخيرة، وسجل هدفه الدولي الثاني في فوز فرنسا على أذربيجان 3-0.

وتحتاج فرنسا إلى الفوز على أوكرانيا في 13 نوفمبر على ملعب «بارك دي برانس» لضمان التأهل إلى كأس العالم 2026 والحصول على بطاقة المجموعة الرابعة، ثم ستحصل على فرصة ثانية في رحلتها إلى أذربيجان في 16 منه في حال لم تحسم تأهلها، وذلك لأنها تتصدر بفارق ثلاث نقاط عن أوكرانيا و6 عن أيسلندا.