الرياضة

تتويج الفائزين بسباق براكة للبوانيش الشراعية

تتويج الفائزين بسباق براكة للبوانيش الشراعية
9 نوفمبر 2025 21:13

 
الظفرة (وام)

توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الفائزين في سباق براكة للبوانيش الشراعية لمسافة 5 أميال بحرية بمشاركة 215 بحاراً على متن 43 قارباً.
حضر التتويج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وعدد من المسؤولين بهيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية والنواخذة والبحارة وهواة السباقات البحرية التراثية.
يأتي السباق ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السلع البحري، الذي يقام على الواجهة البحرية لمدينة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.
وعلى صعيد النتائج، فاز البانوش «طوفان» بالرقم 21 لمالكه حمد راشد محمد الرميثي، بالمركز الأول، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، فيما جاء في المركز الثاني «الأقرن» بالرقم 65 لمالكه محمد عبدالله علي الحوسني، بقيادة النوخذة إسماعيل محمد الحوسني، وحل في المركز الثالث «نمران» بالرقم 39 لمالكه والنوخذة عمر عبدالله محمد المرزوقي.
وخصصت اللجنة المنظمة للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة والمشاركين جوائز بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف درهم.

الإمارات
أبوظبي
أحمد بن حمدان بن محمد
البوانيش الشراعية
مهرجان السلع البحري
