الرياضة

«شاطئية كلباء» تُتوج أبطال «اليوم الثاني»

«شاطئية كلباء» تُتوج أبطال «اليوم الثاني»
9 نوفمبر 2025 21:16

 
الشارقة (الاتحاد)

توّج مجلس الشارقة الرياضي، الفائزين في مسابقات اليوم الثاني لدورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة، التي تستمر منافساتها حتى 16 نوفمبر الجاري.
حضر الفعاليات، ومراسم تتويج الفائزين، عبدالملك جاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، المستشار الدكتور عمر بن حنيفة، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، والمهندس عادل صالح الحمادي، وراشد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، والدكتور طارق الخياط، نائب رئيس الاتحاد العربي، الأمين العام لاتحاد غرب آسيا للترايثلون، وسالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وبينو جوبتا، رئيس الأكاديمية الأولمبية الهندية ورئيسة كلية التربية والعلوم الرياضية بجامعة دلهي، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الدورة، وبخيت سعيد القرص، نائب مدير الدورة.
في مسابقة كرة السلة 3×3 للكراسي المتحركة، نال نادي خورفكان للمعاقين المركز الأول، فيما حصل نادي كلباء على المركز الثاني، ونادي الحمرية على المركز الثالث.

الإمارات
الشارقة
كلباء
مجلس الشارقة الرياضي
