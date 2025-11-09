«أبيض الناشئين» يودّع «مونديال 2025»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أنهى منتخبنا الوطني للناشئين مشاركته في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»، بالخسارة أمام السنغال 0-5، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب كرواتيا على كوستاريكا 3-1.

وسجل أهداف «أسود التيرانجا»، مالك سيسيه من ضربة جزاء في الدقيقة 14، وباكاري سونكو «هاتريك» في الدقائق 19 و41 و60، قبل أن يختتم فيكتور ميندي بالهدف الخامس في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وتأهل إلى دور الـ32 إلى جانب كرواتيا «الوصيف» بالرصيد ذاته من النقاط، فيما حلّت كوستاريكا في المركز الثالث بنقطة واحدة، و«أبيض الناشئين» في المركز الرابع والأخير بالنقطة نفسها، التي حصدها في الجولة الأولى أمام كوستاريكا 1-1، قبل أن يخسر أمام كرواتيا 0-3 ثم السنغال 0-5.

وتعد المشاركة الحالية الرابعة في تاريخ منتخب الإمارات تحت 17 عاماً في نهائيات كأس العالم، بعد نسخ 1991 في إيطاليا، و2009 في نيجيريا، و2013 في الإمارات، إذ حقق «الأبيض» خلال تلك المشاركات فوزاً واحداً في نسخة نيجيريا على حساب مالاوي 2-0، والتي شهدت تأهله إلى دور الستة عشر في أفضل إنجاز له.