الرياضة

أبوظبي تتوج الأهلي بـ «السوبر المصري»

أبوظبي تتوج الأهلي بـ «السوبر المصري»
9 نوفمبر 2025 22:00

 مراد المصري (أبوظبي)

تُوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم، بعد فوزه على الزمالك 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ليرفع «المارد الأحمر» رصيده إلى 16 لقباً «رقم قياسي» في البطولة، وللمرة الخامسة على التوالي، وسجل الهدفين أشرف بن شرقي في الدقيقة 44، ومروان عطية في الدقيقة 72.
جاء التهديد الأول بتسديدة من محمود حسن تريزيجية مهاجم الأهلي تصدى لها الحارس محمد عواد، وحولها إلى ضربة ركنية في الدقيقة التاسعة، ضغط الأهلي الذي وصل مرمى الزمالك من دون تهديد حقيقي.
جاء الرد الأبرز من الزمالك، بعد هجمة سريعة من شيكو بانزا الذي توغل داخل المنطقة، إلا أنه سدد الكرة في الشباك الخارجية في الدقيقة 35، وبمجهود فردي وبعد فاصل مراوغة سدد أحمد سيد زيزو كرة فوق مرمى الزمالك في الدقيقة 39، وترجم الأهلي أفضليته بافتتاح التسجيل بتوقيع أشرف بن شرقي الذي استلم كرة عرضية عالية من زيزو، وسددها قوية سكنت شباك الزمالك في الدقيقة 44، وأطلق عبدالله السعيد من خارج المنطقة تهادت ضعيفة بين يدي الحارس محمد الشناوي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، حاول كل فريق بكل حذر في الدقائق الأولى من دون خطورة، بدليل تسديدة تريزيجيه التي ذهبت بعيداً عن المرمى في الدقيقة 64، وعزز الأهلي تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق مروان عطية، بعدما تابع كرة عرضية من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 72، حاول الزمالك تقليص الفارق، إلا أن الحكم ألغى هدفاً سجله سيف الدين الجزيري بداعي وجود لمسة يد في الدقيقة 79.

الإمارات
أبوظبي
استاد محمد بن زايد
كأس السوبر
كأس السوبر المصري
الأهلي
الأهلي المصري
الزمالك
