الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مانشستر سيتي ينصب السيرك أمام ليفربول

مانشستر سيتي ينصب السيرك أمام ليفربول
9 نوفمبر 2025 22:50

 
لندن (أ ف ب)

زاد مانشستر سيتي محن ضيفه ليفربول ومدربه الهولندي أرني سلوت بفوزه الساحق على حامل اللقب 3-0، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ودخل ليفربول اللقاء وهو يأمل في البناء على استعادته توازنه في المرحلة الماضية بفوزه على أستون فيلا 2-0، بعد أربع هزائم متتالية في الدوري، ثم بتغلبه في منتصف الأسبوع على ريال مدريد الإسباني 1-0 في دوري أبطال أوروبا.
لكن السيتي قرر أن يهدي مدربه الإسباني بيب جوارديولا فوزاً ثميناً ساحقاً في مباراته الألف مدرباً، بينها 550 مع السيتي الذي استلم الإشراف عليه منذ صيف 2016، مانحاً إياه انتصاره الـ716 في مسيرته.
وبفوزه السابع للموسم والرابع توالياً محلياً وقارياً، استعاد السيتي الوصافة من تشيلسي، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي تعثر السبت بالتعادل مع سندرلاند 2-2، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف توتنهام وأستون فيلا ومانشستر يونايتد توالياً.
وبدأ السيتي اللقاء بأفضل طريقة باستحصاله على ركلة جزاء انتزعها البلجيكي جيريمي دوكو من الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، لكن الأخير عوض بحرمانه هالاند من افتتاح التسجيل (13).
ولم يتأثر السيتي معنويا بهذه الفرصة الضائعة، وواصل ضغطه وفرصه، لاسيما عبر المتألق دوكو الذي كان قريباً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 لكن مامارداشفيلي تألق في إنقاذ مرماه.
وفي نهاية المطاف، كان هالاند على الموعد مجدداً لوضع فريقه في المقدمة من كرة رأسية بعد عرضية من البرتغالي ماتيوس نونيش (29)، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً في الدوري هذا الموسم و19 في 15 مباراة ضمن كافة المسابقات.
واعتقد ليفربول أنه أدرك التعادل في الدقيقة 38 برأسية مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك إثر ركلة ركنية، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل على الأسكتلندي أندي روبرتسون الذي كان متدخلاً في اللعبة وأثر على الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.
وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، وجه الإسباني جونساليس ضربة شبه قاضية لليفربول بإضافته الهدف الثاني من تسديدة بعيدة بعد تمريرة من البرتغالي برناردو سيلفا (3+45).
وتحسن أداء ليفربول في الشوط الثاني وكان قريباً من تقليص الفارق عبر البديل الهولندي كودي خاكبو بتسديدة من زاوية ضيقة لكن محاولته مرت بجانب القائم الأيمن (59).
لكن السيتي أحبط عزيمته حين أضاف دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 63، متوجا جهوده في اللقاء بتسديدة قوسية رائعة من خارج المنطقة إلى الزاوية اليسرى لمرمى مامارداشفيلي.
وحاول ليفربول جاهداً في الدقائق المتبقية لكنه لم يكن موفقا، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليفربول
بيب جوارديولا
أرني سلوت
أرسنال
