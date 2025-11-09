«السوبر المصري» في أبوظبي تجاوز مليار مشاهدة



أبوظبي (وام)



أعلنت رابطة المحترفين تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال لكرة القدم التي اختتمت في أبوظبي تغطية تجاوزت مليار مشاهدة، وذلك من خلال التغطية الإعلامية والتفاعلات الرقمية عبر مختلف القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

وقالت الرابطة في بيان لها: «أصبحت النسخة الحالية من البطولة حدثاً استثنائياً خطف أنظار جماهير الكرة العربية والعالمية، بفضل التنظيم المتميز والأجواء الجماهيرية الرائعة التي شهدتها مباريات البطولة، والتي احتضنتها ملاعب استاد محمد بن زايد، واستاد آل نهيان، واستاد هزاع بن زايد».

شارك في البطولة كل من الأهلي الذي تُوج بها إلى جانب أندية الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا ، كليوباترا واستضافتها الإمارات للمرة التاسعة.