الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شتوتجارت يخطف أوجسبورج

شتوتجارت يخطف أوجسبورج
9 نوفمبر 2025 23:26

 
برلين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هامبورج ينظم فعالية لدعم ابنة ديكماير لإصابتها بالسرطان
كومباني يفتح النار على لاعبي بايرن ميونيخ!


خطف شتوتجارت فوزاً صعباً من ضيفه أوجسبورج 3-2 في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وتأخّر شتوتجارت بهدف السويسري فابيان رايدر (8)، لكنه عادل عبر ماكسيميليان ميتلشتات (18 من ركلة جزاء)، قبل أن يتقدّم الضيوف مجدداً بهدف الفرنسي هان-نواه ماسينغو (26)، إلا أن دينيز أونداف عادل النتيجة مرة ثانية (39).
وفعلها أونداف بهدف ثالث لأصحاب الأرض (80) رفع به رصيدهم إلى 21 نقطة في المركز الرابع خلف بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف، ونقطة خلف لايبزج الثاني، متفوقا بالعدد ذاته على باير ليفركوزن الخامس.
في المقابل، تكبّد أوجسبورج خسارته الرابعة توالياً في مختلف المسابقات وتوقّف رصيده عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
وتابع فرايبورج عروضه الإيجابية وحقق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات، وذلك على ضيفه سانت باولي 2-1.
وتقدّم جبهدف الياباني يويتو سوزوكي (40) الذي سجل هدفه الأول في «البوندسليجا»، وذلك بتسديدة من داخل المنطقة بعدما وصلته كُرة مُبعدة من الحارس البوسني نيكولا فاسيلي.
وعزّز ماكسيميليان إيجيشتاين تقدّم أصحاب الأرض حين سدد كرة قريبة في المرمى مستغلاً سقوط الحارس (50) قبل تقليص لويس أوبي النتيجة للضيوف (69).
وعلى الرغم من تحقيق فرايبورج انتصارين سابقين في مبارياته الثلاث الأخيرة (تعادل في واحدة)، إلا أن أيّا منها كانت في الدوري، إذ فاز مرة في مسابقة كأس ألمانيا والثانية في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» فيما تعادل في الدوري.
وتُعطي سلسلة اللاهزيمة لفريق يوليان شوستر دفعة معنوية قبل مواجهة هي الأصعب أمام بايرن ميونيخ المتصدر الأسبوع المقبل، علماً أن الفريق لم يخسر سوى مرة في مبارياته الـ13 الأخيرة، كانت أمام باير ليفركوزن.
ورفع فرايبورج رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، فيما تلقى سانت باولي خسارته السابعة وتجمّد رصيده عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

الدوري الألماني
البوندسليجا
شتوتجارت
أوجسبورج
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©