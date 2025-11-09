الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«جوارديولا 1000» في «المسيرة المذهلة»

«جوارديولا 1000» في «المسيرة المذهلة»
9 نوفمبر 2025 23:32

مانشستر (رويترز)

سحق مانشستر سيتي منافسه التقليدي ليفربول بنتيجة 3-صفر في مواجهة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل إرلينج هالاند ونيكو جونزاليس وجيريمي دوكو في الفوز الذي ربما يكون حاسماً في السباق على اللقب.
وكانت المباراة رقم ألف لبيب جوارديولا مدرب السيتي، واحتفل فريقه بهذه المناسبة بانتصار مهيمن، ليتقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بعد 11 مباراة، بفارق أربع نقاط فقط خلف المتصدر أرسنال، بينما تراجع ليفربول حامل اللقب إلى المركز الثامن وله 18 نقطة.
وخاض جوارديولا مباراته الـ1000 في مسيرته التدريبية المذهلة أمام ليفربول، لينضم إلى نادٍ حصري من المدربين الذين أشرفوا على فريق كبير خلال 1000 مباراة.
وقال روبن دياز مدافع السيتي «من الواضح أننا سعداء جداً من أجله (جوارديولا). نحن نعيش من أجل مباريات مثل هذه لا يوجد مستوى أعلى من هذا النوع من المباريات. الجميع قدم مباراة رائعة».
وعزز هالاند صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي بوصوله إلى 14 هدفاً، وهو ثاني أعلى عدد من الأهداف يسجله لاعب في أول 11 مباراة من الموسم، ويملك هالاند الرقم القياسي بعدما سجل 17 هدفاً في نفس هذا العدد من المباريات في موسم 2022-2023، وسجل مهاجم النرويج 28 هدفاً في 18 مباراة مع النادي والمنتخب هذا الموسم.

