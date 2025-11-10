الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ترامب على خطى كارتر مع كرة القدم الأميركية بعد 47 عاماً

ترامب على خطى كارتر مع كرة القدم الأميركية بعد 47 عاماً
10 نوفمبر 2025 08:19

لاندوفر ماريلاند(أ ب)
أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي في المنصب، يحضر مباراة في الموسم العادي للدوري الوطني لكرة القدم الأميركية منذ ما يقرب من نصف قرن، حيث حضر مباراة فريق واشنطن كوماندرز ضد ديترويت لايونز يوم الأحد.
وانطلقت صيحات استهجان من بعض المتفرجين في المدرجات، عندما ظهر ترامب على شاشة الفيديو في وقت متأخر من الشوط الأول. وقال ترامب للصحفيين في وقت سابق عندما نزل من طائرة إير فورس وان بعد هبوطه في قاعدة جوينت بيس أندروز الجوية، في أعقاب تحليق الطائرة فوق ملعب نورث ويست خلال المباراة: "لقد تأخرت قليلاً". ثم استقل سيارته المصفحة إلى الملعب. وقال:"سنشاهد مباراة جيدة. الأمور تسير على ما يرام. البلاد تسير على ما يرام. على الديمقراطيين أن يفتحوها" - في إشارة إلى إغلاق الحكومة.

أخبار ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي
ترامب يتوقع نشر «قوة الاستقرار الدولية» في غزة قريباً
ترامب
كرة القدم الأميركية
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©