برشلونة يعبر سيلتا فيجو بثلاثية ليفاندوفسكي

فيجو (رويترز)

سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية وأضاف الأمين جمال هدفاً آخر، ليفوز برشلونة 4-2 على سيلتا فيجو ويقلص الفارق الذي يفصله خلف ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم إلى ثلاث نقاط.

ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة ليقترب من الصدارة مستغلاً تعادل ريال مدريد سلبياً مع رايو فايكانو في وقت سابق. ويتقدم الفريق الكتالوني بفارق نقطتين على فياريال صاحب المركز الثالث.

ويظل سيلتا فيجو في المركز 13 برصيد 13 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

وقال هانسي فليك مدرب برشلونة للصحفيين "بعد إصابته رأيت ليفاندوفسكي مختلفاً وإيجابياً.

"عاد قبل الموعد المحدد. من الرائع أن يسجل ثلاثة أهداف لتعزيز ثقته بنفسه. كان لاعباً مهماً جداً لنا في الموسم الماضي".

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل من ركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق فقط، بعدما لمس ماركوس ألونسو الكرة بيده داخل المنطقة.

ورد سيلتا على الفور إذ سجل سيرجيو كاريرا هدفاً في الدقيقة التالية، لكن برشلونة استعاد التقدم في الدقيقة 37، عندما قابل ليفاندوفسكي تمريرة عرضية متقنة من ماركوس راشفورد ليضع الكرة في المرمى.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل مرة أخرى، عندما أطلق بورخا إجليسياس تسديدة مذهلة ارتطمت بالعارضة وإلى داخل الشباك في الدقيقة 43، لكن جمال نجح في تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول ليعيد التقدم للضيوف.

وسيطر برشلونة على المباراة بعد الاستراحة وحسم الفوز في الدقيقة 73، عندما أكمل المهاجم البولندي ثلاثيته مستغلاً ركلة ركنية نفذها راشفورد.

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد فرينكي دي يونج، الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وتمنح هذه النتيجة برشلونة دفعة معنوية في الوقت المناسب قبل فترة التوقف الدولي.

وقال فليك إن دي يونج "قدم مباراة رائعة، وسيطر على مجريات اللعب. إنه يلعب بمستوى مذهل. ليس من الجيد أن يغيب عن المباراة القادمة، علينا التعامل مع الأمر.

"من الأفضل دائماً أن ندخل فترة التوقف الدولي بفوز. أتمنى أن يعود الجميع دون مشكلات بدنية".