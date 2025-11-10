الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يعبر سيلتا فيجو بثلاثية ليفاندوفسكي

برشلونة يعبر سيلتا فيجو بثلاثية ليفاندوفسكي
10 نوفمبر 2025 08:21

فيجو (رويترز)
سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية وأضاف الأمين جمال هدفاً آخر، ليفوز برشلونة 4-2 على سيلتا فيجو ويقلص الفارق الذي يفصله خلف ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم إلى ثلاث نقاط.
ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة ليقترب من الصدارة مستغلاً تعادل ريال مدريد سلبياً مع رايو فايكانو في وقت سابق. ويتقدم الفريق الكتالوني بفارق نقطتين على فياريال صاحب المركز الثالث.
ويظل سيلتا فيجو في المركز 13 برصيد 13 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات القارية.
وقال هانسي فليك مدرب برشلونة للصحفيين "بعد إصابته رأيت ليفاندوفسكي مختلفاً وإيجابياً.
"عاد قبل الموعد المحدد. من الرائع أن يسجل ثلاثة أهداف لتعزيز ثقته بنفسه. كان لاعباً مهماً جداً لنا في الموسم الماضي".
وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل من ركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق فقط، بعدما لمس ماركوس ألونسو الكرة بيده داخل المنطقة.
ورد سيلتا على الفور إذ سجل سيرجيو كاريرا هدفاً في الدقيقة التالية، لكن برشلونة استعاد التقدم في الدقيقة 37، عندما قابل ليفاندوفسكي تمريرة عرضية متقنة من ماركوس راشفورد ليضع الكرة في المرمى.
وأدرك أصحاب الأرض التعادل مرة أخرى، عندما أطلق بورخا إجليسياس تسديدة مذهلة ارتطمت بالعارضة وإلى داخل الشباك في الدقيقة 43، لكن جمال نجح في تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول ليعيد التقدم للضيوف.
وسيطر برشلونة على المباراة بعد الاستراحة وحسم الفوز في الدقيقة 73، عندما أكمل المهاجم البولندي ثلاثيته مستغلاً ركلة ركنية نفذها راشفورد.
وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد فرينكي دي يونج، الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وتمنح هذه النتيجة برشلونة دفعة معنوية في الوقت المناسب قبل فترة التوقف الدولي.
وقال فليك إن دي يونج "قدم مباراة رائعة، وسيطر على مجريات اللعب. إنه يلعب بمستوى مذهل. ليس من الجيد أن يغيب عن المباراة القادمة، علينا التعامل مع الأمر.
"من الأفضل دائماً أن ندخل فترة التوقف الدولي بفوز. أتمنى أن يعود الجميع دون مشكلات بدنية". 

أخبار ذات صلة
ميسي يعود إلى «كامب نو»
ميسي بعد زيارته كامب نو: أرغب في العودة إلى كاتالونيا
برشلونة
ليفاندوفسكي
لامين يامال
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©