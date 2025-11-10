«متوالية أبوظبي» تحفز «الأبيض» قبل مواجهة «أسود الرافدين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم نفاد جميع تذاكر المباراة المرتقبة بين منتخبنا الوطني ونظيره العراقي، المقررة في الثامنة من مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 18 نوفمبر الجاري على استاد البصرة الدولي في العراق.

ويتنافس المنتخبان على البطاقة الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي، الذي يمنح صاحبه فرصة العبور إلى نهائيات المونديال، بعدما أنهى كل من الإمارات والعراق التصفيات في المركز الثاني للمجموعتين الأولى والثانية من ملحق الدور الرابع، الذي تأهّل عنه منتخبا قطر والسعودية مباشرة إلى كأس العالم.

ويتسع استاد محمد بن زايد، معقل نادي الجزيرة، لنحو 36,186 مشجعاً، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً كاملاً يضفي على القمة الخليجية طابعاً استثنائياً، في ليلة يسعى فيها «الأبيض» لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في مواصلة الطريق نحو المونديال.

ويعتمد منتخبنا الوطني بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو على أفضلية نتائجه في المباريات، التي خاضها على أرضه خلال التصفيات الحالية، حيث حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر أربع مباريات أُقيمت جميعها في مدينتي العين وأبوظبي، قبل المواجهة الخامسة المرتقبة أمام العراق.

وتضم «متوالية الأبيض» الإيجابية على ملعبه في التصفيات، التعادل مع كوريا الشمالية 1-1 على استاد هزاع بن زايد، والفوز على قرغيزستان 3-0 في استاد محمد بن زايد، ثم الانتصار الكبير على قطر 5-0، وأخيراً التعادل السلبي مع أوزبكستان على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وكان المنتخب قد دشّن معسكره الداخلي في دبي مساء الاثنين الماضي، بخوض حصة تدريبية على استاد آل مكتوم بنادي النصر، قبل الانتقال إلى العاصمة أبوظبي لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات، ووضع اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية للمباراة.

في المقابل، قرر مدرب منتخب العراق، الأسترالي جراهام أرنولد، استدعاء لاعب نادي الشرطة حسين علي بدلاً من يوسف الأمين الذي لم يتعافَ تماماً من الإصابة التي تعرض لها مع فريقه أيك لارنكا القبرصي.

وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي، أن الفحوص الطبية أثبتت عدم جاهزية الأمين بنسبة 100%، ليتأكد غيابه عن مواجهتي الإمارات في الملحق الآسيوي، فيما ينتظر أن يكتمل عقد «أسود الرافدين» بانضمام المحترفين في أوروبا إلى البعثة التي وصلت إلى أبوظبي الأحد.