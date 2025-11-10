الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«دبي لكرة السلة» يحقق فوزه السادس على التوالي في الدوري الإدرياتيكي

10 نوفمبر 2025 16:00


دبي (وام)
واصل فريق دبي لكرة السلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإدرياتيكي «ABA»، بعد فوزه على فريق «إس سي ديربي» من الجبل الأسود بنتيجة 77- 69، على صالة كوكاكولا أرينا بدبي، ضمن الجولة السادسة من البطولة.
وحافظ الفريق على سجله الخالي من الهزائم متصدراً ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم 9 فرق، برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، ليؤكد جاهزيته قبل انطلاق «أسبوع اليوروليج في دبي»، الذي يشهد استضافة اثنين من أبرز أندية أوروبا، وهما النجم الأحمر الصربي «كرفينا زفيزدا» وزالغيريس كاوناس الليتواني.
وحسم دبي اللقاء في الدقائق الأخيرة بفضل تماسك لاعبيه وتنوع خياراته الفنية، حيث اعتمد المدرب يوريكا جوليماتس على تدوير التشكيلة للحفاظ على جاهزية الفريق قبل أسبوع حافل بالمواجهات القوية أمام متصدري الدوري الأوروبي.
ويستضيف فريق دبي نظيره النجم الأحمر غداً، ثم يلتقي ذالجيريس كاوناس يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، في موسمه الأول بالمنافسات الأوروبية.

