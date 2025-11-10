دبي تطلق أول «كأس عالم للترايثلون للسيدات»



دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي «كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي 2025» أول حدث من نوعه في العالم مُخصص بالكامل للنساء، بتنظيم مجلس دبي الرياضي، في جزر دبي 7 ديسمبر المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وضمن أجندته السنوية الرسمية، وبالتعاون مع اتحاد الترايثلون.

تتضمن البطولة التنافس في رياضات الترايثلون الثلاث وهي: السباحة، الدراجات الهوائية والجري، ضمن ثلاث فئات هي المحترفات، وسبرنت للهواة، لمسافات 750 م «سباحة»، 20 كم «دراجات»، و5 كم «جري»، وسوبر سبرنت للفئات العمرية والمبتدئات لمسافة 400 م «سباحة»، 10 كم «دراجات»، و2.5 كم «جري».

كما تتضمن التنافس في فئة الفرق، حيث تشارك ثلاث متسابقات في كل فريق، تتنافس كل متسابقة في رياضة مختلفة، وذلك ضمن فئة السبرينت، والسوبر سبرنت فقط.

وأعلن مجلس دبي الرياضي فتح باب التسجيل للمشاركة في جميع الفئات للنساء من كل الجنسيات، من داخل الدولة وخارجها من عمر 18 فما فوق، تأتي هذه المبادرة الرائدة ضمن رؤية دبي الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المرأة من ممارسة دورها الكامل في بناء مجتمع متوازن، وتعزيز وجودها في المحافل الدولية الرياضية. كما تُجسّد رؤية مجلس دبي الرياضي لجعل دبي الوجهة العالمية الأولى للرياضة، وتعزز أهدافه الرامية إلى رفع معدلات مشاركة المرأة في الرياضات التنافسية، وتوفير منصات دولية تُتيح لها المنافسة والتميز في بيئة محفزة تحترم خصوصيتها وتُعلي من شأنها.

وأثنى أنطونيو ف أريماني، رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، على الشراكة مع دبي، مؤكداً تقديره لجهودها الريادية في دعم وتطوير الرياضة النسائية، وقال: «نُشيد بالدور الرائد الذي تقوم به دبي في دعم وتعزيز مكانة المرأة في المجال الرياضي، ويشرّفنا التعاون مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم أول بطولة كأس عالم للترايثلون مخصصة للسيدات في التاريخ، وتمثل هذه المبادرة مصدر فخر للاتحاد الدولي للترايثلون، وتجسيداً لالتزامنا بإحداث تحول حقيقي في مشهد الرياضة العالمية من خلال تمكين المرأة، وتوسيع نطاق مشاركتها في رياضات التحمل».