الرياضة

نادي الإمارات يستضيف ورشة عمل حول التحكيم

نادي الإمارات يستضيف ورشة عمل حول التحكيم
10 نوفمبر 2025 18:00


رأس الخيمة (وام)
استضاف نادي الإمارات ورشة عمل متخصصة في التحكيم الكروي، بالتعاون مع اتحاد الكرة، تأتي الورشة في إطار حرص النادي على تطوير المنظومة الكروية، وتعزيز الثقافة التحكيمية لدى لاعبي المراحل السنية.
شارك في الورشة لاعبو صقور المراحل السنية لفئات 14، 16، و17 سنة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق، يتقدمهم سيف الزعابي، نائب مشرف المراحل السنية، ومازن سوقار مدير إدارة المراحل السنية.
قدّم الورشة بدر أحمد البدري، محاضر لجنة الحكام في اتحاد الكرة، والذي استعرض أحدث التعديلات على قوانين اللعبة، وناقش عدداً من الحالات التحكيمية من خلال تسجيلات مصورة لمباريات محلية وعالمية، شهدت تفاعلاً إيجابياً من اللاعبين المشاركين.
استهدفت الورشة توعية اللاعبين بأهمية الالتزام بقوانين التحكيم، واحترام قرارات الحكام، وأن مهمة التحكيم الأساسية تتمثل في تطبيق القانون وحماية سلامة اللاعبين داخل أرضية الملعب.
يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود نادي الإمارات المستمرة، لتعزيز ثقافة الاحتراف والانضباط الرياضي لدى لاعبيه، بما ينسجم مع توجهات اتحاد كرة القدم لتطوير منظومة المراحل السنية، وإعداد جيل واعٍ بالقواعد والقيم الرياضية.

