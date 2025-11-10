الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حميد المهيري بطلاً لـ«فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز

حميد المهيري بطلاً لـ«فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز
10 نوفمبر 2025 17:00

 
دبي (الاتحاد)
توّج الفارس الشاب حميد عبد الله المهيري والجواد «فونستي في دي هيفينك»، بلقب النسخة الرابعة لبطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، أولى دوليات القفز التي تشهدها ميادين الفروسية في الإمارات بالموسم، وأقيمت فعاليات البطولة على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، واشتملت على 12 منافسة، جرت على مدى ثلاثة أيام.
منافسة الجائزة الكبرى برعاية لونجين، جاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وقام بتصميم مسارها ومنافسات البطولة، الأوكراني الدولي مارك دوبيير بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 29 فارساً وفارسة، ونجح منهم 10 فرسان في الصعود إلى جولة التمايز وأكملها 4 فرسان دون خطأ، منهم 3 من الإمارات وحازوا مراكز الصدارة، وبفارق التوقيت توّج بلقب البطولة في نسختها الرابعة، الفارس حميد عبد الله المهيري مع الجواد «فونستي في دي هيفينك» (11 سنة) من خيول القفز بإسطبلات الشراع، والمشارك رقم (5) في جولة التمايز التي أكملها في زمن بلغ 38.60 ثانية، وأحرز جائزة المركز الثاني الفارس الشيخ علي جمال النعيمي، المشارك رقم (1) في جولة التمايز مع الجواد «كيليان اس» (10 سنوات)، من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل التمايز في زمن اجتهادي ومنافس بقوة على مركز الصدارة بعد أن بلغ 39.54 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس سالم أحمد السويدي، المشارك الأخير رقم (10) بصحبة الجواد «كجوكس زد» (11 سنة)، من إسطبلات الشراع أيضاً، والفارس الثالث من الإمارات، بشعار الشراع ضمن جولة التمايز الفارس علي حمد الكربي مع «ديابلا بي اس» (10 سبوات)، والجواد المتوّج بمركز الصدارة «فونستي في دي هيفينك»، يشارك الأداء مع الفارس حميد المهيري منذ عام تقريباً، وسطع نجمه في بطولة (فيرتوس) بعد عودته من مشاركاته الأوروبية، وإحرازه نتائج متقدمة، منها المركز الثالث في منافسة الجائزة الكبرى في بطولة دولية من فئة الأربع نجوم شهدتها إيطاليا خلال فصل الصيف الأخير.

أخبار ذات صلة
«نوادر النابودة» تُتوج بجائزة افتتاحية فيرتوس الدولية لقفز الحواجز
12منافسة في دولية «فيرتوس» لقفز الحواجز بدبي
قفز الحواجز
دوري قفز الحواجز
بطولات قفز الحواجز بالشارقة
اتحاد الفروسية والسباق
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©