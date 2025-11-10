حميد المهيري بطلاً لـ«فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز



دبي (الاتحاد)

توّج الفارس الشاب حميد عبد الله المهيري والجواد «فونستي في دي هيفينك»، بلقب النسخة الرابعة لبطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، أولى دوليات القفز التي تشهدها ميادين الفروسية في الإمارات بالموسم، وأقيمت فعاليات البطولة على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، واشتملت على 12 منافسة، جرت على مدى ثلاثة أيام.

منافسة الجائزة الكبرى برعاية لونجين، جاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وقام بتصميم مسارها ومنافسات البطولة، الأوكراني الدولي مارك دوبيير بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 29 فارساً وفارسة، ونجح منهم 10 فرسان في الصعود إلى جولة التمايز وأكملها 4 فرسان دون خطأ، منهم 3 من الإمارات وحازوا مراكز الصدارة، وبفارق التوقيت توّج بلقب البطولة في نسختها الرابعة، الفارس حميد عبد الله المهيري مع الجواد «فونستي في دي هيفينك» (11 سنة) من خيول القفز بإسطبلات الشراع، والمشارك رقم (5) في جولة التمايز التي أكملها في زمن بلغ 38.60 ثانية، وأحرز جائزة المركز الثاني الفارس الشيخ علي جمال النعيمي، المشارك رقم (1) في جولة التمايز مع الجواد «كيليان اس» (10 سنوات)، من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل التمايز في زمن اجتهادي ومنافس بقوة على مركز الصدارة بعد أن بلغ 39.54 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس سالم أحمد السويدي، المشارك الأخير رقم (10) بصحبة الجواد «كجوكس زد» (11 سنة)، من إسطبلات الشراع أيضاً، والفارس الثالث من الإمارات، بشعار الشراع ضمن جولة التمايز الفارس علي حمد الكربي مع «ديابلا بي اس» (10 سبوات)، والجواد المتوّج بمركز الصدارة «فونستي في دي هيفينك»، يشارك الأداء مع الفارس حميد المهيري منذ عام تقريباً، وسطع نجمه في بطولة (فيرتوس) بعد عودته من مشاركاته الأوروبية، وإحرازه نتائج متقدمة، منها المركز الثالث في منافسة الجائزة الكبرى في بطولة دولية من فئة الأربع نجوم شهدتها إيطاليا خلال فصل الصيف الأخير.