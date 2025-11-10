بايرن يصطدم بأرسنال في دوري أبطال أوروبا للسيدات



برلين (أ ب)

يشهد الأسبوع الحالي مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا للسيدات، أبرزها تجدد الخصومة القديمة بين أولمبيك ليون الفرنسي وفولفسبورج الألماني، إلى جانب مواجهة مرتقبة بين بايرن ميونيخ الألماني وحامل اللقب أرسنال الإنجليزي.

ويلتقي ليون مع فولفسبورج غداً الثلاثاء في الجولة الثالثة، في مواجهة تجمع بين فريقين يمتلكان سجلاً مثالياً بتحقيق انتصارين متتاليين. وستكون هذه المواجهة رقم 11 بين البطل التاريخي ليون صاحب الثمانية ألقاب قارية مع فولفسبورج.

وتتطلع الأسطورة ويندي رينارد، قائدة ليون التي شاركت في جميع المواجهات العشر السابقة أمام فولفسبورج، لتسجيل انتصارها رقم 100 في مسابقات الأندية الأوروبية، إذا حقق ليون فوزه السادس على التوالي أمام غريمه الألماني.

وستكون الألمانية جول براندت، التي انتقلت من فولفسبورج إلى ليون في الصيف، محط الأنظار بعد تألقها في فوز ليون الأخير على سانت بولتن 3/صفر. وسيكون عشاق كرة القدم النسائية على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل، حينما يلتقي بايرن ميونيخ مع أرسنال بعد غدٍ الأربعاء.

واستعاد أرسنال اتزانه بعد خسارته في مباراته الافتتاحية أمام ليون، وفاز على بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية. يدخل بايرن ميونيخ المباراة مصمماً على تقديم عرض قوي بعد خسارته القاسية 7/1 أمام برشلونة الإسباني، حيث يبحث النادي البافاري عن فوزه الثاني في البطولة القارية بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي 1/2.

وسجل بايرن 19 هدفاً في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الألماني، مما يشير إلى جاهزيته الهجومية. والتقى الفريقان في دور المجموعات الموسم الماضي وتبادلا الانتصارات على أرضهما. من جانبه يعتبر برشلونة، المرشح الأبرز للقب، هو أحد خمسة فرق فقط بدأت البطولة القارية بفوزين متتاليين، بعدما سحق بايرن ميونيخ 1/7 وفاز على روما 4/صفر.

ويستضيف الفريق الكاتالوني الوافد البلجيكي الجديد أود-هيفرلي لوفين يوم الأربعاء، باحثاً عن فوزه الثالث على التوالي. ورغم الأزمات المالية التي أثرت على فريق الرجال، احتفظ برشلونة بنجمتيه أيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس. وفي مواجهة أخرى بارزة يوم الأربعاء، يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. ويستضيف ريال مدريد الإسباني فريق باريس إف سي الفرنسي غدا الثلاثاء، بعد أن فاز الفريق الفرنسي في مواجهتيهما السابقتين في ديسمبر 2023.

يشهد يوم الثلاثاء مواجهتين بارزتين ضمن الجولة الثالثة، إذ يحلّ تشيلسي ضيفاً على سانت بولتن النمساوي، ويلتقي روما ضيفه فاليرينجا النرويجي. أما يوم الأربعاء، فيستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني فريق يوفنتوس الإيطالي ويلتقي بنفيكا البرتغالي مع تفينتي الهولندي.