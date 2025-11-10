6 ميداليات جديدة لـ «الجوجيتسو» في بطولة العالم للشباب



بانكوك (وام)

حقّق منتخبنا الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، إنجازاً مميزاً، اليوم، في بطولة العالم للشباب التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، حيث نجح في حصد 6 ميداليات ملوّنة في فئة البنين تحت 18 عاماً، بواقع 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.

وأحرز عبيد سعيد الكتبي ذهبية وزن (56 كجم)، وحامد المسكري ذهبية وزن (52 كجم)، وسيف البلوشي ذهبية وزن (48 كجم)، فيما نال أحمد الشامسي الميدالية الفضية في وزن (48 كجم). كما توّج كل من سيف حمد العامري ببرونزية وزن (62 كجم)، وحامد الشامسي ببرونزية وزن (52 كجم).

وأوضح هيلدر ميديروس، مدرب المنتخب الوطني، أن النتائج التي حققها المنتخب في المنافسات تعد ثمرة التخطيط الدقيق والبرامج التطويرية التي ينفذها اتحاد الجوجيتسو على مدار العام، قائلاً: «هذا الإنجاز تحقق نتيجة منظومة متكاملة من الإعداد الفني والبدني والذهني. عملنا خلال الأسابيع الماضية على رفع معدلات التركيز والانضباط لدى اللاعبين، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع مختلف أساليب النزال العالمية. ما قدّمه شباب الإمارات يثبت أن لدينا جيلاً يمتلك الوعي الاحترافي والطموح الكبير لحمل راية التفوق وتمثيل الإمارات بأفضل صورة على المستويات المختلفة».

بدوره، أعرب اللاعب سيف البلوشي، المتوّج بذهبية وزن (48 كجم)، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: «التتويج بالذهب في بطولة العالم لحظة لا تُنسى، لكنها تزداد قيمة حين يكون النهائي إماراتياً خالصاً. هذا إنجاز يحسب للفريق بأكمله وليس للاعب واحد فقط، ويبرهن على أن برامج الإعداد في الاتحاد تسير في الاتجاه الصحيح نحو صناعة أبطال قادرين على اعتلاء منصات التتويج في كل المحافل الدولية».

وتنطلق اليوم منافسات فئة الشابات تحت 18 عاماً، حيث يسعى المنتخب إلى تحقيق نتائج مميزة تضاف إلى حصيلة الإنجازات، وترسّخ مكانته الرائدة على خريطة الجوجيتسو العالمية.