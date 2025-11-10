الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميسي يعود إلى «كامب نو»

ميسي يعود إلى «كامب نو»
10 نوفمبر 2025 19:49

برشلونة (رويترز)
أبدى ليونيل ميسي اليوم الاثنين رغبته في العودة يوماً ما إلى ملعب كامب نو، معقل فريق برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد قيامه بزيارة قصيرة لرؤية الملعب، الذي تم تجديده مؤخراً، حيث قضى 21 عاماً من مسيرته الرائعة.
وغادر اللاعب الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين «38 عاماً»، والذي انضم إلى أكاديمية برشلونة في سن 13 عاماً وأصبح لاحقاً الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفاً في 778 مباراة، الفريق الكتالوني في عام 2021، بعدما تعذر على النادي الحفاظ عليه لأسباب مالية.
وبعد فوزه بعشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية مع برشلونة، انتقل ميسي إلى إنتر ميامي، بعد قضائه عامين مع باريس سان جيرمان.
وأعاد نادي برشلونة افتتاح ملعب كامب نو يوم الجمعة الماضي، بعد مرور 895 يوماً على إغلاقه، وكشف عن النسخة المجددة من الملعب من خلال تنظيم حصة تدريبية مفتوحة حضرها 21795 مشجعاً.
وقال اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عبر حسابه على إنستجرام اليوم «عدت الليلة الماضية إلى مكان أفتقده من كل قلبي. مكان كنت فيه سعيدا للغاية، حيث جعلتموني أشعر بأنني أسعد شخص في العالم آلاف المرات.
»آمل أن أعود يوماً ما، ليس فقط لأودعكم كلاعب، لأنني لم أحظ بفرصة القيام بذلك من قبل«.
ومدد ميسي عقده مع إنتر ميامي في أكتوبر الماضي، وقال في وقت سابق إن النادي المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين من المرجح أن يكون ناديه الأخير.
ومن جانبه، قال نادي برشلونة عبر حسابه على منصة إكس»أنت مرحب بك دائماً في بيتك يا ليو".

