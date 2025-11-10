الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يتصدر التجمع الأول لرفعات القوة

«دبي لأصحاب الهمم» يتصدر التجمع الأول لرفعات القوة
10 نوفمبر 2025 20:45

 
دبي (وام)

تصدر نادي دبي لأصحاب الهمم فعاليات التجمع الأول لرفعات القوة، الذي نظمته اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية أمس، بمشاركة 39 لاعباً ولاعبة يمثلون 6 أندية لأصحاب الهمم على مستوى الدولة.
وأقيم التجمع ضمن سلسلة الفعاليات التحضيرية التي تنظمها اللجنة لاختيار العناصر المتميزة، تمهيداً للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وشهد مشاركة نخبة من أبطال الدولة أصحاب الإنجازات الدولية، إلى جانب وجوه شابة تسعى لاكتساب الخبرة والاحتكاك بنجوم اللعبة.
تعد هذه التجمعات محطة مهمة لاكتشاف المواهب الواعدة، ورفع جاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية القادمة.

