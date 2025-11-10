الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كونتي يوبخ لاعبي نابولي بعد «خسارة بولونيا»

كونتي يوبخ لاعبي نابولي بعد «خسارة بولونيا»
10 نوفمبر 2025 20:48

روما (د ب أ)
كشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أن أنطونيو كونتي مدرب نابولي وبخ لاعبيه بشدة في غرفة خلع الملابس، بعد الخسارة صفر / 2 أمام بولونيا مساء الأحد في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وقال صراحة "لا أريد مرافقة ميت". ألقى كونتي باللوم على نفسه وعلى الفريق خلال مقابلة بعد المباراة مع منصة "دازن"، ولكن وفقاً لصحيفة ريبوبليكا، فقد احتد المدرب الإيطالي على اللاعبين بكلمات قاسية داخل غرفة خلع الملابس، وبالأخص نجوم وقادة الفريق.
وبدا كونتي محبطاً في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، حيث قال "لا أريد مرافقة ميت".
وخسر نابولي خمس مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، ثلاث منها في الدوري الإيطالي واثنتان في دوري أبطال أوروبا، ويتأخر بنقطتين عن روما وإنتر ميلان صاحبي الصدارة.
وأضاف مدرب نابولي "بالطبع أشعر بالقلق، لقد خسرنا 5 مباريات منذ بداية الموسم، وهذا معدل كبير لفريق يصنف بأنه قادر على حسم لقب الدوري من دون صعوبة".
وتابع "الخسارة لا تكون صدفة، فمن الوارد أن تخسر مباراة أو مباراتين، ولكن خمس هزائم تعني تكرار الأخطاء، وحاولت إصلاح بعض الأمور منذ 20 يوماً، بالتحدث إلى اللاعبين الأكثر خبرة بصفوف الفريق".
وكشف أنطونيو كونتي "يجب تقييم الأمور، سأتحدث مع مسؤولي النادي، لأنهم يدركون ما نفتقده، فنحن نفتقر إلى الانسجام، والقتال معا لتجاوز العقبات التي واجهناها في الموسم الماضي، ولا أعلم مدى قدرتنا على تغيير الأمور".
وأتم كونتي "لم نقدم أداءً جيداً على مدار أربعة أشهر، ولا أرى طاقة إيجابياً أو انسجاماً بين اللاعبين أو فريقا قادر على تجاوز الصعاب، بل كل لاعب يفكر في نفسه، ونحتاج وقتا لتغيير هذه العقلية، لا يعجبني الخسارة في خمس مباريات، ولا أحتاج لحماية من اللاعبين بل أنني غير قادر على حماية نفسي، وأتحمل المسؤولية".

