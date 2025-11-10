38 شوطاً في انطلاقة مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن بميدان الذيد

الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، انطلقت اليوم منافسات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن في نسخته الرابعة، الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن، ويستمر حتى الجمعة المقبل.

وشهد اليوم الأول لفئة «الحقايق» منافسات قوية على مدار 38 شوطاً، منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كلم، و10 أشواط في الفترة المسائية من مسافة 3 كلم، وتصدرها أربع أشواط رئيسية، شوطان رئيسيان مفتوح الأول للحقايق الأبكار، وتوجت به «ريهجان» لمالكها خالد حمدان غانم الفلاحي لتحصد كأس صاحب السمو حاكم الشارقة و30 ألف درهم، وخصص الشوط الثاني للحقايق الجعدان، وفاز به «شرط» لسعيد محمد علي عمير الراشدي حاصداً بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة و25 ألف درهم، كما خصص الشوط الثالث للحقايق الأبكار لأهل المنطقة وجائزته كأس و20 ألف درهم والشوط الرابع «للحقايق الجعدان» لأهل المنطقة وجائزته عبارة عن خنجر و20 ألف درهم.

وثمن عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة، رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة واهتمام سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والدعم الكبير والمتواصل للنادي وملاك الهجن وعشاق التراث وإطلاقه هذا الحدث الذي يقام للمرة الرابعة على التوالي على أرضية ميدان الذيد.

وأكد أن المهرجان يقام بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتنافسون على 126 شوطاً موزعة على مدار 5 أيام متتالية.