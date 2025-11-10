ميسي يجدد الشكوك حول مشاركته في مونديال 2026

مدريد (د ب أ)

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إسبانيا للانتظام في معسكر منتخب بلاده هذا الشهر، رغم إثارته الشكوك حول إمكانية مشاركته في كأس العالم لكرة القدم في العام المقبل 2026.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميسي يواصل تحقيق الإنجازات التاريخية، بعدما سجل هدفين ليقود فريقه إنتر ميامي للتأهل لقبل نهائي المرحلة الإقصائية بالدوري الأميركي لأول مرة في تاريخه، وسيواجه سيننسيناتي في 22 نوفمبر، ويضمن للفريق الأميركي أفضل انطلاقة في تاريخه الذي بدأ عام 2020.

وأضافت الصحيفة أن ميسي انضم إلى زملائه في المنتخب الأرجنتيني في معسكر تدريبي قصير في أليكانتي (منتجع لا فينكا)، استعداداً للمباراة الودية الوحيدة أمام أنجولا يوم 14 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا.

ومن المتوقع أن تنعش هذه المباراة الودية خزينة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعدة ملايين يورو، وسيواصل المنتخب الأرجنتيني تدريباته في إسبانيا يومياً حتى السفر إلى أنجولا، يوم الخميس. لم يؤكد ميسي مشاركته في مونديال 2026، ولكنه ساهم في أكثر من إنجاز تاريخي لإنتر ميامي الذي أصبح أول ناد من قارة أميركا الشمالية يهزم نادياً أوروبياً في كأس العالم للأندية، وأول ناد بالقارة يتأهل من الدور الأول في بطولة عالمية. كما وصل إنتر ميامي إلى قبل نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، معادلاً أفضل أداء له في البطولة، ووصل إلى نهائي كأس الدوريات مرتين متتاليتين، وحققه لأول مرة في 2024.