«سينر 27» يسحق أوجيه-ألياسيم في «افتتاحية الختامية»

تورينو(رويترز)

استهل الإيطالي يانيك سينر مسعاه للاحتفاظ بلقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، بفوز ساحق 7-5 و6-1 على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم الذي تطارده الإصابات على ملعب إنالبي أرينا، وسط حضور جماهيري كبير أمس الاثنين.

والتقى اللاعبان للمرة الرابعة منذ شهر أغسطس، وبعد ثمانية أيام من آخر مواجهة بينهما، وكانت النتيجة واحدة إذ تقدم سينر في المباراة بسهولة قبل أن يتغلب على أوجيه-ألياسيم، الذي احتاج إلى رعاية طبية خلال المجموعة الثانية.

ومدد سينر سلسلة انتصاراته المذهلة على الملاعب الصلبة داخل القاعات إلى 27 مباراة، وكانت آخر هزيمة له على هذه الأرضية أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي البطولة الختامية 2023.

كما يخوض اللاعب الإيطالي معركة مع كارلوس ألكاراز لإنهاء العام بصفته المصنف الأول عالمياً. ويتعين على سينر الاحتفاظ بلقبه في تورينو ليحظى بأي فرصة، بينما يمكن للإسباني أن يضمن هذا الأمر من خلال الفوز بمباراتين أخريين بعد فوزه في مباراته الافتتاحية.

بدأ سينر المباراة بعزيمة قوية من خلال الفوز بالشوط الأول دون رد من منافسه، بعدما قدم مزيجاً رائعاً من الضربات الخلفية والأمامية المتقنة.

وتماسك أوجيه-ألياسيم وسدد ثماني ضربات إرسال ساحقة مقابل ضربة واحدة لسينر خلال المجموعة الأولى.

وجاء هذا في الوقت المناسب لينقذ أربع نقاط لكسر إرساله. لكن اللاعب الإيطالي تألق في النقاط الحاسمة ليحسم المجموعة لصالحه.

وقال سينر: "كانت مباراة صعبة للغاية حتى وصلت النتيجة إلى 6-5. حصلت على بعض الفرص لكسر الإرسال".

وأضاف: "لعب (أوجيه-ألياسيم) بطريقة شرسة للغاية، لذلك أنا سعيد بتجاوز هذا الاختبار الصعب. من الواضح أن الفوز بالمباراة الأولى مهم جدا في هذه البطولة وهذا النظام".

وتقدم سينر بنتيجة 3-صفر في المجموعة الثانية وحصل منافسه على وقت للعلاج بسبب مشكلة في ربلة الساق اليسرى.

وأضاف سينر "أتمنى ألا يكون الأمر خطيراً، أتمنى أن يتعافى بسرعة، وأن يعود جاهزاً بدنياً بنسبة مئة بالمئة".

وأنقذ أوجيه-ألياسيم نقطتين لكسر الإرسال لتجنب فقدان السيطرة تماماً، قبل أن يتغلب سينر على الكندي بكسر إرساله مرة أخرى، ليرسل الإيطالي لحسم المباراة، وهو ما فعله بأسلوبه الخاص إذ سدد ضربة إرسال ساحقة ليحقق الفوز.