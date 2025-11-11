صنز يعبر بيليكانز بـ «قياسية ألين»

واشنطن (أ ب)

سجل جرايسون ألين رقماً قياسياً في تاريخ النادي بإحرازه 10 رميات ثلاثية، وسجل أعلى رصيد في مسيرته بـ42 نقطة، ليقود فريق فينكس صنز للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 121 / 98، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل ألين 12 من أصل 17 محاولة من أرض الملعب، و10 من أصل 15 من نطاق الرميات الثلاثية، ليحطم الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه بعد أن سجل تسع رميات ثلاثية في ثلاث مناسبات سابقة.

وقد نجح في تسجيل 5 من 5 محاولات في الربع الثالث، الذي أحرز فيه 17 نقطة.

وأضاف ديفن بوكر 19 نقطة وديلون بروكس 18 لفريق صنز، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي.

في المقابل، سجل تري ميرفي 21 نقطة و10 متابعات لفريق بليكانز، الذي خسر مباراتين على التوالي بعد أن حقق انتصارين فقط هذا الموسم. وأضاف كل من جيريمياه فيرز وصديق باي 15 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز ديترويت بيستونز على واشنطن ويزاردز 137 / 135 بعد الوقت الإضافي، وأورلاندو ماجيك على بورتلاند ترايل بليزرز 115 / 112 ، ولوس أنجلوس ليكرز على شارلوت هورنيتس 121 / 111، و ميامي هيت على كليفلاند كافالييرز 140 / 138، بعد الوقت الإضافي.

كما فاز سان أنطونيو سبيرز على شيكاغو بولز 121 / 117، وميلواكي بكس على دالاس مافريكس 116 / 114، ومينيسوتا تمبرولفز على يوتا جاز 120 / 113، وأتالانتا هوكس على لوس أنجلوس كليبرز 105 / 102.