الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تنفيذي» الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن يناقش خططه المستقبلية

«تنفيذي» الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن يناقش خططه المستقبلية
11 نوفمبر 2025 12:45

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
38 شوطاً في انطلاقة مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن بميدان الذيد
اتحاد الهجن ينظم سباقاً تراثياً في بنغازي

يعقد الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن اجتماع المكتب التنفيذي الأول الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، ويتضمن الاجتماع كلمة عبدالله مبارك المهيري، رئيس الاتحاد، واعتماد الأمين العام للاتحاد، والعضويات الجديدة.
كما يستعرض الاجتماع تقرير البطولة الآسيوية الأولى لسباقات الهجن، بالإضافة إلى تقريرين حول مسابقة الهجن في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، والمعسكر الآسيوي للهجانة والهجانات في أبوظبي خلال أكتوبر الماضي.
وأوضح الاتحاد الآسيوي أن الاجتماع سيشهد الإعلان عن تشكيل اللجان العاملة، ومشروع الجائزة الكبرى لدوري هجان الآسيوي، وروزنامة سباقات الهجن للموسم الرياضي «2025-2026»، بالإضافة إلى العديد من الأجندة الأخرى وما يستجد من أعمال.

عبدالله المهيري
الهجن
سباقات الهجن
الاتحاد الآسيوي
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©