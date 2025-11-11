«تنفيذي» الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن يناقش خططه المستقبلية



أبوظبي (الاتحاد)

يعقد الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن اجتماع المكتب التنفيذي الأول الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، ويتضمن الاجتماع كلمة عبدالله مبارك المهيري، رئيس الاتحاد، واعتماد الأمين العام للاتحاد، والعضويات الجديدة.

كما يستعرض الاجتماع تقرير البطولة الآسيوية الأولى لسباقات الهجن، بالإضافة إلى تقريرين حول مسابقة الهجن في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، والمعسكر الآسيوي للهجانة والهجانات في أبوظبي خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن الاجتماع سيشهد الإعلان عن تشكيل اللجان العاملة، ومشروع الجائزة الكبرى لدوري هجان الآسيوي، وروزنامة سباقات الهجن للموسم الرياضي «2025-2026»، بالإضافة إلى العديد من الأجندة الأخرى وما يستجد من أعمال.