الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي ترسم لوحة مونديال الكيك بوكسينج بـ2000 رياضي

أبوظبي ترسم لوحة مونديال الكيك بوكسينج بـ2000 رياضي
11 نوفمبر 2025 12:47

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مشاركون: «دريفت إكس 2025» يعكس ريادة أبوظبي في الأنظمة ذاتية الحركة
برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول في أبوظبي

تواصل أبوظبي تحضيراتها التنظيمية لاستقبال 2000 رياضي يمثلون 150 دولة، تمهيداً لانطلاق منافسات بطولة العالم للكيك بوكسينج (السينيرز والماسترز)، التي تستضيفها العاصمة خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج.
وتبدأ وفود المنتخبات العالمية بالوصول إلى العاصمة أبوظبي يومي 21 و22 نوفمبر، على أن يقام حفل الافتتاح الرسمي يوم 23 نوفمبر في مركز أدنيك أبوظبي، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية.
وتُعد البطولة النسخة الأولى التي تُقام خارج القارة الأوروبية في تاريخ منافسات الكيك بوكسينج العالمية، ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة اللعبة، ويعكس ثقة الاتحاد الدولي في القدرات التنظيمية لدولة الإمارات، وما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متكاملة، تؤهلها لاحتضان أبرز الفعاليات الدولية.
كما تأتي استضافة البطولة في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للرياضات القتالية، وترسيخ قيم التسامح، والتنوع الثقافي، والسلام عبر الرياضة، من خلال حدثٍ يجمع أكثر من 150 دولة في العاصمة أبوظبي.
تنطلق المنافسات التأهيلية يوم 24 نوفمبر وتستمر حتى الأربعاء 26 نوفمبر، وتشمل نزالات فئتي الحلبة والتاتامي إلى جانب منافسات أصحاب الهمم، فيما تُقام نهائيات فئة الماسترز والنصف نهائيات يوم 27 نوفمبر.
وتُقام نهائيات رياضات التاتامي والحلبة في اليوم التالي، على أن تُختتم البطولة يوم 29 نوفمبر بمنافسات الفرق لأسلوب بوينت فايت، تليها مراسم التتويج والختام.
ومن جهته أكد علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، أن بطولة العالم للكيك بوكسينج في أبوظبي، تمثل خطوة جديدة في مسيرة حرص واهتمام الدولة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، إيماناً بأهمية ومكانة الرياضة في مجتمعات العالم، مشيراً إلى أنها ستشكل محطة فارقة في تاريخ اللعبة.
وقال: «تجسّد البطولة التزام الإمارات بدعم قيم السلام والتقارب بين الشعوب من خلال الرياضة، كما تؤكد جاهزية أبوظبي لتنظيم أحداث عالمية بمعايير احترافية عالية المستوى».
وأضاف: «نعمل مع الاتحاد الدولي وشركائنا لضمان تنظيم نسخة استثنائية تُبرز الصورة المشرّفة للدولة، وتُعزز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للفنون القتالية ومركز متكامل لصناعة الرياضة في المنطقة والعالم».

الكيك بوكسينج
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
أبوظبي
أدنيك
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©